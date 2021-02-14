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Думали, что Пава – мужчина: в шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду

Автор: Анна Киселева

В субботу, 13 февраля, в конце четвертого выпуска музыкального шоу "Маска" судьи раскрыли личность еще одного из участников. В номинации из Носорога и Павы звездные детективы выбрали снять маску с последней. Под ней оказалась Ирина Федишин, хотя в самом начале один из детективов вообще предположил, что под маской скрывается мужчина.

Об этом стало известно из 4-го эфира шоу "Маска", видеозапись которого опубликована в YouTube.

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В конце шоу по результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Пава и Носорог. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие. Так, разоблачить себя пришлось Паве. Звездные детективы проекта были уверены, что в потрясающем костюме прячется Алена Винницкая, но оказалось, что это Ирина Федишин.

Стоит напомнить, что среди звездных детективов - Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, Настя Каменских и Андрей Данилко. Как рассказала сама рассекреченная знаменитость, подсказок, чтобы разгадать ее личность, было достаточно.

"Что же это вы так? Не узнали Иру Федишин! Я здесь обижалась, думала даже подсказать! DZIDZIO, мы же кофе вместе пили, я думала ты меня точно узнаешь! Больше всего волновались за ноги, особенно продюсер, говорил: "Спрячьте ей эти ноги, потому что ее сразу раскусят!". А Оля Полякова во время первого эфира высказала предположение, что это мужчина. Я сразу успокоилась – по ногам не узнали", – призналась Ирина Федишин на сцене шоу "Маска".

Напомним, что ранее Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" нарядился в женское платье и "отпустил" косу.

До этого звездный детектив Настя Каменских назвала своих главных фаворитов в шоу "Маска".

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Новости Украины маскашоуИрина Федишин
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