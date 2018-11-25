Детское Евровидение 2018: в сети призвали голосовать за украинку

Фото: (junioreurovision.tv)

Сообщается, что голосование завершится 25 ноября в 16:59

В воскресенье, 25 ноября в Минске пройдет финальный этап детского Евровидения 2018. При определении победителя жюри будут учитывать онлайн-голосование песенного конкурса. В сети призвали голосовать за представительницу Украины Дарину Красновецкую.

"На Детском Евровидении этого года Украину представляет талантливая Дарина Красновецкая. Давайте поддержим нашу юную певицу!" — написал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также добавил, что Дарина будет выступать первой и именно она 25 ноября откроет финал детского Евровидения.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/volodymyrgroysman

Другие пользователи сети отметили, что Дарина Красновецкая имеет хорошие вокальные данные, потому они будут за нее болеть.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Ne_odinokaya

Скриншот поста аккаунта twitter.com/sinnixoxo

На официальном сайте junioreurovision.tv можно проголосовать за понравившегося исполнителя, в том числе за участницу от Украины. Второй этап онлайн-голосования начнется после выступления в финале последнего конкурсанта и будет длиться 15 минут. Украину на конкурсе будет представлять 11-летняя Дарина Красновецкая с песней Say Love.

Напомним, что Израиль официально подтвердил, что "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве. Сообщается, что финал конкурса намечен на 18 мая. Полуфинальные и финальные выступления пройдут во втором павильоне выставочного комплекса "Ганей Тааруха".

Ранее мы писали, что в сети появился клип украинской участницы.

Видео: (video.rbc.ua)