ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Дитяче Євробачення 2018: в мережі закликали голосувати за українку

Lite » ТВ-шоу 25.11.2018 - 13:49
Дитяче Євробачення 2018: в мережі закликали голосувати за українку
Фото: (junioreurovision.tv)

Повідомляється, що голосування завершиться 25 листопада о 16:59

У неділю, 25 листопада в Мінську пройде фінальний етап дитячого Євробачення 2018. При визначенні переможця журі будуть враховувати онлайн-голосування пісенного конкурсу. У мережі закликали голосувати за представницю України Дарину Красновецьку.

"На цьогорічному дитячому "Євробаченні" Україну представляє талановита Дарина Красновецька. Давайте підтримаємо нашу юну співачку!" — написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він також додав, що Дарина буде виступати в першій і саме вона 25 листопада відкриє фінал дитячого Євробачення.

Дитяче Євробачення 2018: в мережі закликали голосувати за українку

Скріншот поста облікового запису facebook.com/volodymyrgroysman

Інші користувачі мережі відзначили, що Дарина Красновецька має хороші вокальні дані, тому вони будуть за неї вболівати.

Дитяче Євробачення 2018: в мережі закликали голосувати за українку

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Ne_odinokaya

Дитяче Євробачення 2018: в мережі закликали голосувати за українку

Скріншот поста запису twitter.com/sinnixoxo

На офіційному сайті junioreurovision.tv можна проголосувати за улюбленого виконавця, в тому числі за учасницю від України. Другий етап онлайн-голосування розпочнеться після виступу у фіналі останнього конкурсанта і триватиме 15 хвилин. Україну на конкурсі представлятиме 11-річна Дарина Красновецька з піснею Say Love.

Нагадаємо, що Ізраїль офіційно підтвердив, що "Євробачення-2019" пройде в Тель-Авіві. Повідомляється, що фінал конкурсу запланований на 18 травня. Півфінальні та фінальні виступи пройдуть у другому павільйоні виставкового комплексу "Ганею Тааруха".

Раніше ми писали, що у мережі з'явився кліп української учасниці.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Євробаченнятрансляцияголосованиетв-шоуДетское ЕвровидениеЕвровидение 2018Дарина Красновецкаяонлайн-голосование
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся