Дитяче Євробачення 2018: в мережі закликали голосувати за українку

Фото: (junioreurovision.tv)

Повідомляється, що голосування завершиться 25 листопада о 16:59

У неділю, 25 листопада в Мінську пройде фінальний етап дитячого Євробачення 2018. При визначенні переможця журі будуть враховувати онлайн-голосування пісенного конкурсу. У мережі закликали голосувати за представницю України Дарину Красновецьку.

"На цьогорічному дитячому "Євробаченні" Україну представляє талановита Дарина Красновецька. Давайте підтримаємо нашу юну співачку!" — написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він також додав, що Дарина буде виступати в першій і саме вона 25 листопада відкриє фінал дитячого Євробачення.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/volodymyrgroysman

Інші користувачі мережі відзначили, що Дарина Красновецька має хороші вокальні дані, тому вони будуть за неї вболівати.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Ne_odinokaya

Скріншот поста запису twitter.com/sinnixoxo

На офіційному сайті junioreurovision.tv можна проголосувати за улюбленого виконавця, в тому числі за учасницю від України. Другий етап онлайн-голосування розпочнеться після виступу у фіналі останнього конкурсанта і триватиме 15 хвилин. Україну на конкурсі представлятиме 11-річна Дарина Красновецька з піснею Say Love.

Нагадаємо, що Ізраїль офіційно підтвердив, що "Євробачення-2019" пройде в Тель-Авіві. Повідомляється, що фінал конкурсу запланований на 18 травня. Півфінальні та фінальні виступи пройдуть у другому павільйоні виставкового комплексу "Ганею Тааруха".

Раніше ми писали, що у мережі з'явився кліп української учасниці.

Відео: (video.rbc.ua)