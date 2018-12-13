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"Буду чекати своїх людей": розкрито ім'я третього тренера Голосу країни 9

Lite » ТВ-шоу 13.12.2018 - 14:54

Відео: MONATIK розповів про свої очікування від суддівства в новому сезоні "Голосу країни" (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Творці популярного в Україні вокального шоу Голос країни розсекретили ім'я наступного зіркового тренера, який займе одне з крісел. Ним став популярний співак MONATIK, який раніше став тріумфатором музичної премії "М1 Music Awards" разом з Надею Дорофєєвою.

Раніше артист вже бував тренером проекту Голос. Діти, і його підопічна Данелія Тулешова стала переможницею в минулому році.

"Поки я можу тільки здогадуватися, що таке дорослий "Голос". Адже все, що я робив, це збирав чутки про нього. У мене є практика роботи з дітьми в ролі тренера, але мені дуже цікаво, як працювати з дорослими талантами, які ще не стали артистами, які ще не засяяли", - прокоментував MONATIK.

&quot;Буду чекати своїх людей&quot;: розкрито ім'я третього тренера Голосу країни 9

&quot;Буду чекати своїх людей&quot;: розкрито ім'я третього тренера Голосу країни 9Фото: MONATIK (прес-служба 1+1)

Артист поділився своїми планами на перемогу у дорослому проекті, а також показав перші кадри нового промо-ролика, який скоро з'явиться в ефірі каналу "1+1".

"Це чудовий проект, в якому ніколи не знаєш, що тебе чекає. Саме тому він мені і подобається. Я буду чекати своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", - розповів співак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тренерами нового сезону Голосу країни стануть шоумен Потап і співачка Тіна Кароль. Тренери передають один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу, тим самим даючи підказки, хто може стати наступним.

Ми також писали про те, що популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно перемогла в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" за версією "М1 Music Awards", прокоментувала відео про новий сезон шоу "Голос країни". В забавному ролику відомий артист, продюсер і шоумен Потап у спортзалі "співає" пісню Тіни "Здатися ти завжди встигнеш".

А також повідомляли, що Потап "потримався" за груди Тіни Кароль.

Відео: РБК-Україна

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