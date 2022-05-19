Звезды поздравили украинцев с Днем вышиванки: это наш генетический код, символ и гордость

День вышиванки в Украине празднуется ежегодно в третий четверг мая. В 2022 году этот праздник выпадает на 19 мая. Именно в этот день большинство украинцев наденет вышитую одежду и пойдет на учебу, работу или просто на прогулку.

Свои поздравления с Днем вышиванки для всех украинцев передали известные телеведущие и звезды кино. О них - читайте ниже.

Татьяна Высоцкая "Вікна-новини", "Тайны ДНК":

Во-первых, это красиво. Во-вторых, это важно. Вышиванка давно стала "Тайной нашего ДНК", самоидентичности и национальной эстетики. Я нескромно, но искренне горжусь, что вышила себе гладью и бисером две вышиванки.

Теперь планирую замахнуться на вышивание платье в стиле бохо, это так красивенно, что никак не могу выбрать модель - сейчас в продаже есть заготовки, на которых можно вышивать. Так что меня ждут великие дела!

Яна Брензей, "Вікна-новини"

После победы Kalush Orchestra на Евровидении украинский философ Владимир Ермоленко, как на меня, очень метко отметил: "эта победа - знак уникальных процессов в украинской культуре, в которой нет противоречий между прошлым и будущим, традицией и модерностью. Думаю, в этом кроется и причина нашей любви к вышиванкам.

Они соединяют нас с предками, но и с современниками - вышитые узоры ужасно стильные, согласитесь. В отличие от соседа-агрессора, который упивается культом выдуманной традиции, наша традиция - живая и естественная, ее не надо навязывать, люди сами к ней тянутся. Она - крепкие корни, которые питает роскошное дерево. Дерево, которое точно переживет разъеденную насекомыми подсохшую березку.

Орест Дрималовский, "Вікна-новини":

О вышиванке часто пишут, что это наш код нации, наш главный символ. Наша идентичность, красота и сила. То, что отличает нас среди других. За вышивкой можно узнать, откуда она — из Косово, Галиции, Слобожанщины или Донбасса. Украинского Донбасса. Это все правда. Но вышиванка - это еще и слишком красиво! Она - как праздник. Надеваешь - и улыбаешься. Светишься. Обожаю!

Ольга Кучер, "Вікна-новини":

Мне нравится, что когда-то формальный День вышиванки превратился в настоящее национально святое. Без привкуса "шароварщины", а с посылом – "Это наша культура и она вшита на генетическом уровне".

Мне так обидно, что моя мама не успела вышить мне рубашку, но я обязательно вышью ее для своей дочки. А у Софийки прабабушка Галина еще и пообещала ей два платья - одно на сейчас, а другое - на 18 лет. И это замечательная традиция, которую, я надеюсь, моя дочь сможет продолжить, передав эту национальную одежду своим детям.

Сергей Костыря, "Один за всех":

Вышиванка - это наш генетический код, оберег, наша гордость. Символ нашей бессмертной культуры и подлинности. Горжусь тем, что я украинец, потомок непокоренного народа. Горжусь, что имею честь гордо носить вышиванку. Слава Украине!

Григорий Решетник, ведущий проектов "Холостяк", "Холостячка", "Украина имеет талант", "Неймовірна правда про украинцев":

От всей души поздравляю украинцев с Днем вышиванки. Это день единения, мира и согласия. Какая мы талантливая нация! Какая у нас культура! Какие песнопения и музыка! Мы - единые, независимые, лучшие и свободные. И так будет всегда.

Надежда Матвеева, ведущая проектов "Все буде добре. Надежные советы", "Невероятная правда об украинцах", "Счастливы за семь дней":

Все, что объединяет украинцев, сейчас очень важно, потому что помогает нам побеждать. Вышиванка является таким символом единства и красоты нации. С Днем вышиванки и вместе к победе!

Марина Боржемская, ведущая проекта "Счастливы за семь дней":

Первую вышиванку мне передала мама от бабушки. Она сама ее вышивала, и это самый лучший и трогательный подарок. А я ее передала своей младшей сестре. Это замечательная традиция, которую должны продолжить наши дети.

Эктор Хименес-Браво, судья проекта "МастерШеф":

Украина попала в мое сердце в 2006 году, а с 2009-го стала моим домом. Здесь я на своем месте. Здесь моя душа в покое и любви, даже сегодня, в эти бурные времена. Здесь я вижу свое счастливое будущее.

Украинский характер — он во всем: в еде, музыке, праздниках, одежде. Даже гимн Украины пропитан стремлением к свободе и независимости. Невероятно красивые традиции с глубоким историческим смыслом. Берегите их, пожалуйста, передавайте детям, чтобы они хранили код сильной и могучей непобедимой нации.

Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надевать вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Убежден, что совсем скоро надену ее по особому случаю – в день нашей победы над рашистами! Слава Украине!

Ольга Мартыновская, судья проекта "МастерШеф":

Сейчас вышиванка, как никогда, символизирует наше единство, силу и свободу. С гордостью надеваю ее в разных уголках мира. С праздником, мои хорошие! Слава Украине и нашим Героям!

Владимир Ярославский, судья проекта "МастерШеф":

Вышиванка - сейчас для меня это символ единства и силы нас, украинцев! С праздником!

Злата Огневич, певица, экс-Холостячка:

Сейчас, когда Украина сильна духом, как никогда раньше, я хочу пожелать каждому из нас сохранить это ощущение. Передать его потомкам и быть с Украиной в сердце.

Елена Лавренюк, шоуранерша и звезда сериала "Кофе с кардамоном":

Теперь мы, украинцы, как никогда чувствуем свою идентификацию. Язык, культура и наши традиции - это то, что мы должны сохранить и передавать детям. Вышиванка уже давно стала популярной во всем мире, и у меня их очень много. От старинных, которые еще носили мои прабабушки, до современных - от наших украинских дизайнеров.

Тарас Цимбалюк, актер сериалов "Крепостная", "Поймать Кайдаша","кофе с кардамоном":

Сейчас время, когда стоит перезагрузить свое сознание. Время понять, что каждый символ Украины требует огромного внимания всех жителей нашей прекрасной страны! Это касается и нашей вышиванки, как символа украинского народа.

Это большой праздник, к которому нужно отнестись очень серьезно. Серьезнее, чем в прошлом году так точно. Слава Украине!

Анна Сагайдачная, звезда легендарной костюмированной драмы "Крепостная"

Я несказанно счастлива, что украинская культура сейчас звучит настолько ультрасовременно, что ее чувствует весь цивилизованный мир. Украинцы — это люди будущего!

Наталья Денисенко, звезда легендарной костюмированной драмы "Крепостная":

Хочу поздравить всех украинцев с Днем вышиванки! Для меня это действительно большой праздник. Сегодня я обязательно надену вышитую рубашку, которую вышивала в молодости моя мама, а саму ткань шила бабушка. Этой рубашке 40 лет! Под эту рубашку у меня одета копия старинного дукача Черниговской области.

Нам обязательно надо сохранять эту традицию. Ведь такой уникальной и красивой одежды нет больше нигде на свете. Надо ценить и сохранять традиции, передавать их из поколения в поколение. Давайте популяризировать не только среди украинцев, но и за рубежом. Ведь это невероятная сила и красота наших предков.

Анна Сердюк, главная героиня сериала "Цвет страсти":

Мои дорогие украинцы! Поздравляю нас с Днем вышиванки! Ведь вышитая рубашка — это наш уникальный оберег и своеобразный код нашей нации!

Горжусь тем, что мои прабабушки и бабушки вышивали рубашки, полотенца, картины, вкладывая в них частицу своей души. Я невероятно счастлива, что также имею возможность продолжать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды!

Сейчас мы, украинцы, проходим сложный тернистый путь нашей национальной идентификации. Увы, через невыразимую боль, утраты, тоску... И одновременно отчаянную борьбу и непоколебимую веру в нашу победу! Несмотря на все мы объединяемся, становимся более сознательными и все больше понимаем глубинную ценность нашей культуры!

Я горжусь тем, что я украинка! Я верю в наш прекрасный народ и наше государство! Ведь наша ДНК вышита крестиком.

Слава Украине!

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов, супруги актеров украинских сериалов и кино:

Вышиванка - это то, что нас объединяет. Что делает нас одной большой семьей. Это то, что передается из поколения в поколение. Мы всегда ценим традиции и одновременно не стоим на месте, потому что были и будем современной страной и народом.

Сочетайте нашу историю и современность, надевайте вышиванку не только по праздникам, но и в повседневной жизни, потому что она подходит к чему угодно. А первым, кто соединил украинскую вышиванку с будничной одеждой (а именно с пиджаком) стал Иван Франко. При случае обратите внимание на 20-гривневую купюру.