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Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезона

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 19:49
Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезона История появления розовой панамки и где ее купить сейчас (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

Победа KALUSH Orchestra на Евровидение 2022 сделала известной не только песню "Стефания", которой теперь назван поезд. Молниеносно в тренды ворвались элементы одежды каждого участника группы. И самой популярной стала розовая панамка лидера группы Олега Псюка.

Как появилась эта панамка, сколько их у Псюка и сколько стоит аналог в интернет-магазинах – читайте в материале ниже.

Розовая панамка уже появилась на аватарках у многих. Ее просто добавляют на официальные логотипы – в знак поддержки KALUSH. Такая панамка есть в аккаунтах Укрзализныци, Энергоатома и Киевстара, нескольких СМИ. А Укрпочта пообещала выпустить марку, которую посвятят победе на Евровидение.

История появления розовой панамки

Олег Псюк носит свою розовую панамку уже давно. И их у него несколько. Самая первая панамка появилась перед съемкой клипа "Не маринуй" - музыкант купил ее в секонд-хенде. Панама прекрасно дополнила образ Псюка и очень ему понравилась, поэтому он решил ее оставить.

Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезонаРозовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезонаФото: facebook com kalush official

Делать розовую панамку своей визитной карточкой он не планировал и это вышло случайно. Следующая розовая панамка уже была новенькая – от итальянского спортивного бренда Ellese.

А для выступления на Евровидение 2022 у Олега Псюка была другая панамка – вязанная и без логотипов.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю уговаривал девушку, чтобы купить у нее панаму", - рассказал Псюк в одном из интервью.

Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезона

Фото: Getty Images

Где можно купить розовую панамку

Сейчас розовая панамка стала главным трендом сезона. Масс-маркет быстро сориентировался и сейчас розовые панамы начали поступать в продажу.

Самая дешевая панама, которую нам удалось отыскать, это Famo за 289 гривен. Самая дорогая – за 1100 гривен - панама Kangol. Выбрать в магазинах можно розовые панамы из любого материала, с логотипами и без.

Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезона

Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезонаА вот панаму с надписью KALUSH или KALUSH Orchestra можно приобрести в интернет-магазине мерча коллектива за 500 гривен.

Розовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезонаРозовая панамка KALUSH: как она появилась и сколько сейчас стоит тренд сезонаФото: instagram.com/panama.kalush

Напомним, ранее мы писали о том, что KALUSH Orchestra выпустили новый клип к песне "Стефания" и рассказали о своей победе на Евровидение 2022.

А также мы рассказывали о том, что мама лидера KALUSH назвала то, чем больше всего гордится в сыне.

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