Зірки привітали українців з Днем Вишиванки: це наш генетичний код, символ та гордість

День Вишиванки в Україні святкується щорічно, у третій четвер травня. У 2022 році це свято випадає на 19 травня. Саме в цей день більшість українців вдягне вишитий одяг та піде на навчання, роботу або просто на прогулянку.

Свої привітання з Днем Вишиванки для усіх українців передали відомі телеведучі та зірки кіно. Про них - читайте нижче.

Тетяна Висоцька "Вікна-новини", "Таємниці ДНК":

По-перше, це красиво. По-друге, це важливо. Вишиванка давно стала "Таємницею нашого ДНК", самоідентичності та національної естетики. Я нескромно, але щиро пишаюся, що вишила собі гладдю та бісером дві вишиванки.

Тепер планую замахнутися на вишивання сукні в стилі бохо, це так красивенно, що ніяк не можу обрати модель - зараз у продажу є заготовки, на яких можна вишивати. Так що мене чекають великі справи!

Яна Брензей, "Вікна-новини"

Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні український філософ Володимир Єрмоленко, як на мене, дуже влучно зазначив: ця перемога - знак унікальних процесів в українській культурі, в якій немає суперечностей між минулим та майбутнім, традицією і модерністю. Думаю, в цьому криється і причина нашої любові до вишиванок.

Вони поєднують нас із предками, але водночас і з сучасниками - вишиті візерунки страшенно стильні, погодьтеся. На відміну від сусіда-агресора, який впивається культом вигаданої традиції, наша традиція - жива і природня, її не треба нав‘язувати, люди самі до неї тягнуться. Вона - міцне коріння, яке живить розкішне дерево. Дерево, яке точно переживе роз‘їдену комахами підсохлу берізку.

Орест Дрималовський, "Вікна-новини":

Про вишиванку часто пишуть, що це наш код нації, наш головний символ. Наша ідентичність, краса і сила. Те, що вирізняє нас серед інших. За вишиванкою можна впізнати, звідки вона — з Косова, Галичини, Слобожанщини або ж Донбасу. Українського Донбасу. Це все правда. Але вишиванка — це ще й надто красиво! Вона — як свято. Одягаєш — і усміхаєшся. Світишся. Обожнюю!

Ольга Кучер, "Вікна-новини":

Мені подобається, що колись формальний День Вишиванки перетворився на справжнє національно святе. Без присмаку "шароварщини", а з посилом – "це наша культура і вона вшита на генетичному рівні".

Мені так прикро, що моя мама не встигла вишити мені сорочку, але я обов’язково вишию її для своєї доньки. А Софійчина прабабуся Галина ще й пообіцяла їй дві сукні - одну на зараз, а іншу - на 18 років. І це чудова традиція, яку, я сподіваюся, моя донька зможе продовжити, передавши цей національний одяг своїм дітям.

Сергій Костира, "Один за всіх":

Вишиванка — це наш генетичний код, оберіг, наша гордість. Символ нашої невмирущої культури та автентичності. Пишаюся тим, що я українець, нащадок нескореного народу. Пишаюсь, що маю честь гордо носити вишиванку. Слава Україні!

Григорій Решетник, ведучий проєктів "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант", "Неймовірна правда про українців":

Від щирого серця вітаю українців з Днем вишиванки. Це день єднання, миру і злагоди. Яка ми талановита нація! Яка у нас культура! Які співи та музика! Ми — єдині, незалежні, найкращі та вільні. І так буде завжди.

Надія Матвєєва, ведуча проєктів "Все буде добре. Надійні поради", "Неймовірна правда про українців", "Щасливі за сім днів":

Все, що об'єднує українців, наразі дуже важливе, бо допомагає нам перемагати. Вишиванка є таким символом єдності та краси нації. З Днем вишиванки та разом до перемоги!

Марина Боржемська, ведуча проєкту "Щасливі за сім днів":

Першу вишиванку мені передала мама від бабусі. Вона сама її вишивала, і це найкращий та найзворушливіший подарунок. А я її передала своїй молодшій сестрі. Це чудова традиція, яку мають продовжити наші діти.

Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту "МастерШеф":

Україна влучила в моє серце 2006 року, а з 2009-го стала моїм домом. Тут я на своєму місці. Тут моя душа у спокої та любові, навіть сьогодні, в ці буремні часи. Тут я бачу своє щасливе майбутнє.

Український характер — він у всьому: в їжі, музиці, святах, одязі. Навіть гімн України просочений прагненням до свободи та незалежності. Неймовірно красиві традиції з глибоким історичним сенсом. Бережіть їх, будь ласка, передавайте дітям, щоб вони зберігали код сильної та могутньої непереможної нації.

Дуже поважаю українські традиції та культуру. Вдягати вишиванку – завжди свято для мене і велика відповідальність. Переконаний, що зовсім скоро вдягну її з особливої нагоди – у день нашої перемоги над рашистами! Слава Україні!

Ольга Мартиновська, суддя проєкту "МастерШеф":

Зараз вишиванка, як ніколи, символізує нашу єдність, силу та свободу. З гордістю вдягаю її у різних куточках світу. Зі святом, мої хороші! Слава Україні та нашим Героям!

Володимир Ярославський, суддя проєкту "МастерШеф":

Вишиванка - зараз для мене це символ єдності та сили нас, українців! Зі святом!

Злата Огнєвіч, співачка, екс-Холостячка:

Зараз, коли Україна сильна духом, як ніколи раніше, я хочу побажати кожному з нас зберегти це відчуття. Передати його нащадкам і бути з Україною в серці.

Олена Лавренюк, шоуранерка та зірка серіалу "Кава з кардамоном":

Тепер ми, українці, як ніколи відчуваємо свою ідентифікацію. Мова, культура і наші традиції - це те, що ми маємо зберегти та передавати дітям. Вишиванка вже давно стала популярною у всьому світі, і у мене їх дуже багато. Від старовинних, які ще носили мої прабабусі, до сучасних - від наших українських дизайнерів.

Тарас Цимбалюк, актор серіалів "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном":

Зараз час, коли варто перезавантажити свою свідомість. Час зрозуміти, що кожен символ України потребує величезної уваги всіх жителів нашої прекрасної країни! Це стосується і нашої вишиванки, як символу українського народу.

Це велике свято, до якого потрібно поставитися дуже серйозно. Серйозніше, ніж минулого року так точно. Слава Україні!

Анна Сагайдачна, зірка легендарної костюмованої драми "Кріпосна"

Я невимовно щаслива, що українська культура нині звучить настільки ультрасучасно, що її відчуває увесь цивілізований світ. Українці — це люди майбутнього!

Наталка Денисенко, зірка легендарної костюмованої драми "Кріпосна":

Хочу привітати всіх українців із Днем вишиванки! Для мене це дійсно велике свято. Сьогодні я обов’язково вдягну вишиту сорочку, яку вишивала в молодості моя мама, а саму тканину шила бабуся. Цій сорочці 40 років! Під цю сорочку в мене одягнена копія старовинного дукача Чернігівської області.

Нам обов’язково треба зберігати цю традицію. Адже такого унікального і красивого одягу немає більше ніде на світі. Треба цінувати та зберігати традиції, передавати їх із покоління в покоління. Давайте популяризувати не тільки серед українців, а і за кордоном. Адже це неймовірна сила і краса наших предків.

Анна Сердюк, головна героїня серіалу "Колір пристрасті":

Мої дорогі українці! Вітаю нас із Днем вишиванки! Адже вишита сорочка — це наш унікальний оберіг і своєрідний код нашої нації!

Пишаюся тим, що мої прабабусі й бабусі вишивали сорочки, рушники, картини, вкладаючи в них частку своєї душі. Я неймовірно щаслива, що також маю можливість продовжувати споконвічні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу!

Наразі ми, українці, проходимо складний тернистий шлях нашої національної ідентифікації. На жаль, через невимовний біль, втрати, тугу... І водночас відчайдушну боротьбу і непохитну віру в нашу перемогу! Попри все ми об’єднуємось, стаємо більш свідомими та все більше розуміємо глибинну цінність нашої культури!

Я пишаюсь тим, що я українка! Я вірю в наш прекрасний народ і нашу державу! Адже наша ДНК вишита хрестиком.

Слава Україні!

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов, подружжя акторів українських серіалів та кіно:

Вишиванка — це те, що нас єднає. Що робить нас однією великою родиною. Це те, що передається з покоління у покоління. Ми завжди цінуємо традиції та водночас не стоїмо на місці, бо були й будемо сучасною країною та народом.

Поєднуйте нашу історію і сучасність, вдягайте вишиванку не тільки у свята, а й у повсякденному житті, бо вона пасує до будь-чого. А першим, хто поєднав українську вишиванку із буденним одягом (а саме з піджаком) став Іван Франко. При нагоді зверніть увагу на 20-гривневу купюру.