Звезды подарят романтические приключения этим счастливчикам: кому из знаков Зодиака повезет в любви

Близнецы

Звезды сулят в ближайшую неделю много новых и полезных знакомств. Для тех, кто находится в поиске, стоит внимательнее присматриваться к собеседникам. Количество претендентов на роль второй половинки начнет расти в геометрической прогрессии – не ошибитесь при выборе.

Лев

Чтобы ваша любовь не проплыла мимо – следуйте важному закону: "люби и будешь любим". Не бойтесь показывать свои чувства другому человеку, так, как только открытость – лучший способ получить любовь в ответ на любовь.

Дева

Звезды и планеты подарят Девам море харизмы и обаяния и их ждет удачный период для новых знакомств или перехода в отношениях на новый уровень. Постарайтесь научиться разбираться в людях, чтобы сделать правильный выбор.

Стрелец

Шансы на успех у противоположного пола сильно возрастут - Стрельцы станут обаятельными и продуктивными. Успех может стать головокружительным, так как противоположный пол будет просто сходить с ума. А уж чувство юмора точно заставят влюбиться – это же самый короткий путь к сердцу другого человека.