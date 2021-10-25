Звезда "Квартала 95" Пикалов развелся с женой после 18 лет брака

Пикалов отвечал на вопрос, как часто видит Владимира Зеленского после того, как тот стал президентов, актер отметил что в последний раз они виделись на дне рождении его бывшей жены.

"Я как бывший муж - меня запустили, но так недалеко. То есть там Владимир Александрович приехал, они общались. Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут - и уехал", - рассказал Пикалов.

Он также рассказал, что бывшей супруге оставил дом под Киевом. Отметим, что Ирина Пикалова является крестной мамой дочери Зеленского.

Ирина Пикалова (фото: facebook.com/irina.pikalova.50)

Александр и Ирина Пикаловы связали свою жизнь узами брака в 2003 году. Через три года у них родился сын, которого назвали Михаилом. Ирина работает исполнительным продюсером студии "Квартал 95".