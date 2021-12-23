Как у звезд Голливуда: стилисты показали топ-7 самых модных причесок 2022

Что может быть лучше, чем начать новый год с нового образа? Давно мечтаете о переменах? Начните с волос!
По словам опытных стилистов, которые работают с голливудскими звездами, эти стрижки, укладки и цвета станут главными тенденциями 2022 года, сообщает health.com.
1. Растяжка цвета или омбре, как в 90-х
Этот образ в стиле 1990-х годов особенно любит Дженнифер Лопес. Для тех, кто не может определиться с цветом: "богатая брюнетка" плюс осветленные блондинистые прядки у лица - настоящее спасение!
2. Мелирование
Это окрашивание на последние 10 лет переживало спады и подъемы, в 2022 ожидается новый виток его популярности.
3. Множество косичек
Удобно, стильно, ярко! Необычный силуэт и очень низкие затраты на уход, а еще такая прическа защитит локоны от суровых погодных условий, которые в противном случае могли бы ломаться и портиться от мороза!
4. Медный блонд
Золотой медный блонд – цвет, который в 2022 можно будет увидеть на модных обложках! Такой оттенок требует профессионализма колориста, так что за окрашиванием идите сиключительно к стилисту, которому доверяете.
6. Переливающийся коричневый
Как брюнетка, только лучше! Оттенок станет более богатым и ярким благодаря высветленным прядям. Идеально для людей, которые хотят более темного оттенка, но устали от монотонного образа.
7. Накладные локоны
Многие мечтают о длинных и густых волосах, наращенные локоны – отличный выход! По признанию стилистов, многие звезды выходят на красные дорожки с такими волосами, но никто бы никогда не догадался, что эти локоны – не их родные!
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