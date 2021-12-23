Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022

Що може бути краще, ніж почати новий рік з нового образу? Давно мрієте про зміни? Почніть з волосся!
За словами досвідчених стилістів, які працюють з голлівудськими зірками, ці стрижки, укладання і кольори стануть головними тенденціями 2022 року, повідомляє health.com.
1. Розтяжка кольору або омбре, як в 90-х
Цей образ в стилі 1990-х років особливо любить Дженніфер Лопес. Для тих, хто не може визначитися з кольором: "коштовний брюнет" плюс прояснені блондинисті прядки біля лиця - справжнє спасіння!
2. Мелірування
Це фарбування на останні 10 років переживало спади і підйоми, в 2022 очікується новий виток його популярності.
3. Безліч кісок
Зручно, стильно, яскраво! Незвичайний силует і дуже низькі витрати на догляд, а ще така зачіска захистить локони від суворих погодних умов, які в іншому випадку могли б ламатися і псуватися від морозу!
4. Мідний блонд
Золотий мідний блонд, колір, який в 2022 можна буде побачити на модних обкладинках! Такий відтінок вимагає професіоналізму колориста, тож за фарбуванням йдіть до стиліста, якому довіряєте.
6. Коричневий, що переливається
Як брюнетка, тільки краще! Відтінок стане більш багатим і яскравим завдяки висвітленим пасмам. Ідеально для людей, які хочуть більш темного відтінку, але втомилися від монотонного образу.
7. Накладні локони
Багато хто мріє про довге та густе волосся, нарощені локони стануть відмінним виходом! За визнанням стилістів, багато зірок виходять на червоні доріжки з такими волоссям, але ніхто б ніколи не здогадався, що ці локони не їх рідні!
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