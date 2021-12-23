Как у звезд Голливуда: стилисты показали топ-7 самых модных причесок 2022

Что может быть лучше, чем начать новый год с нового образа? Давно мечтаете о переменах? Начните с волос!

По словам опытных стилистов, которые работают с голливудскими звездами, эти стрижки, укладки и цвета станут главными тенденциями 2022 года, сообщает health.com.

Омбре (фото: instagram.com/angelcandices)

1. Растяжка цвета или омбре, как в 90-х

Этот образ в стиле 1990-х годов особенно любит Дженнифер Лопес. Для тех, кто не может определиться с цветом: "богатая брюнетка" плюс осветленные блондинистые прядки у лица - настоящее спасение!

Растяжка цвета (фото: instagram.com/jlo)

2. Мелирование

Это окрашивание на последние 10 лет переживало спады и подъемы, в 2022 ожидается новый виток его популярности.

Мелирование (фото: instagram.com/jennovakbeauty)

3. Множество косичек

Удобно, стильно, ярко! Необычный силуэт и очень низкие затраты на уход, а еще такая прическа защитит локоны от суровых погодных условий, которые в противном случае могли бы ломаться и портиться от мороза!

Косички (фото: instagram.com/e_scizorhands)

4. Медный блонд

Золотой медный блонд – цвет, который в 2022 можно будет увидеть на модных обложках! Такой оттенок требует профессионализма колориста, так что за окрашиванием идите сиключительно к стилисту, которому доверяете.

Медный блонд (фото: instagram.com/jennovakbeauty)

6. Переливающийся коричневый

Как брюнетка, только лучше! Оттенок станет более богатым и ярким благодаря высветленным прядям. Идеально для людей, которые хотят более темного оттенка, но устали от монотонного образа.

Переливы в волосах (фото: instagram.com/jennovakbeauty)

7. Накладные локоны

Многие мечтают о длинных и густых волосах, наращенные локоны – отличный выход! По признанию стилистов, многие звезды выходят на красные дорожки с такими волосами, но никто бы никогда не догадался, что эти локоны – не их родные!

Накладные локоны (фото: instagram.com/e_scizorhands)