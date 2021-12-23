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Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022

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Четвер 23 грудня 2021 19:05
Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022 Блонд в різних відтінках (фото: instagram.com/angelcandices)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що може бути краще, ніж почати новий рік з нового образу? Давно мрієте про зміни? Почніть з волосся!

За словами досвідчених стилістів, які працюють з голлівудськими зірками, ці стрижки, укладання і кольори стануть головними тенденціями 2022 року, повідомляє health.com.

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Омбре (фото: instagram.com/angelcandices)

1. Розтяжка кольору або омбре, як в 90-х

Цей образ в стилі 1990-х років особливо любить Дженніфер Лопес. Для тих, хто не може визначитися з кольором: "коштовний брюнет" плюс прояснені блондинисті прядки біля лиця - справжнє спасіння!

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Розтяжка кольору (фото: instagram.com/jlo)

2. Мелірування

Це фарбування на останні 10 років переживало спади і підйоми, в 2022 очікується новий виток його популярності.

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Мелірування (фото: instagram.com/jennovakbeauty)

3. Безліч кісок

Зручно, стильно, яскраво! Незвичайний силует і дуже низькі витрати на догляд, а ще така зачіска захистить локони від суворих погодних умов, які в іншому випадку могли б ламатися і псуватися від морозу!

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Косички (фото: instagram.com/e_scizorhands)

4. Мідний блонд

Золотий мідний блонд, колір, який в 2022 можна буде побачити на модних обкладинках! Такий відтінок вимагає професіоналізму колориста, тож за фарбуванням йдіть до стиліста, якому довіряєте.

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Мідний блонд (фото: instagram.com/jennovakbeauty)

6. Коричневий, що переливається

Як брюнетка, тільки краще! Відтінок стане більш багатим і яскравим завдяки висвітленим пасмам. Ідеально для людей, які хочуть більш темного відтінку, але втомилися від монотонного образу.

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Переливи в волоссі (фото: instagram.com/jennovakbeauty)

7. Накладні локони

Багато хто мріє про довге та густе волосся, нарощені локони стануть відмінним виходом! За визнанням стилістів, багато зірок виходять на червоні доріжки з такими волоссям, але ніхто б ніколи не здогадався, що ці локони не їх рідні!

Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022Накладні локони (фото: instagram.com/e_scizorhands)

Раніше стиліст розповіла, як вибрати сумку, щоб вона служила не один сезон.

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