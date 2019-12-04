Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит Алена Гребенюк после проекта

На телеканале СТБ состоялся четырнадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В прошлом эфире лагерь покинула оперная певица Алена Гребенюк, которая пришла на проект с весом 107 кг.

Алена Гребенюк – подопечная Иракли Макацария, которую тренер ласково называет "балерина". Известная оперная певица пришла в "Зважені" с весом 107 кг и мечтала похудеть ради дочери, у которой в юном возрасте уже есть лишний вес. За время в лагере похудения Алена скинула 18 кг.

Алена Гребенюк после похудения (фото: СТБ)

Сейчас вся семья питается правильно. Дочь Лиза уже похудела на 7 кг, ее цель весить 68 кг. На финале и Лиза, и Алена Гребенюк, и даже ее мама обещают удивить зрителей. До проекта Анита поспорила с Аленой на шампанское – если ее вес будет меньше 83 кг, ведущая подарит бутылку игристого. На ток-шоу весы показали 82 кг. Дома Алена похудела еще на 7 кг и в сумме на 25 кг.

Алена Гребенюк после похудения (фото: СТБ)

В студии ток-шоу "Зважся!" Алена поделилась, что в ее личной жизни также произошли изменения, но пока раскрывать имя избранника она не хочет. Возможно, этот секрет мы узнаем уже в финале в декабре.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 14-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 14 от 28.11.2019

В проекте Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 14 от 28.11.2019 начинается неделя, когда лагерь попадет под полный контроль мафии. Подозрения мирных жителей лягут на всех, даже на своих партнеров. Чтобы уберечь себя от проделок нарушителей, Женя даже соорудит сигнализацию рядом со своей дверью. Но не пытается ли он обвести вокруг пальца участников и зрителей Зважені та щасливі 2019?

В арсенале у мафии 9 наказаний: выгнать одного тяжеловеса из лагеря; вернуть конкурсанту все килограммы, от которых он избавился; накормить соперников вредной едой и даже лишить их сна и рук. В таких условиях похудение крайне проблематично, особенно же тяжело проходить испытание. А оно будет не из легких! Героям 14 выпуска Зважені та щасливі-9 придется удерживать двухтонные внедорожники на платформе. Победитель должен простоять дольше всех. Как участники справятся с этим заданием? И смогут ли распознать в знакомом лице мафию? Смотрите онлайн шоу Зважені та щасливі 9 сезон 14 выпуск прямо сейчас!