Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит сейчас вылетевший в 11 выпуске участник

Лала Алиева и Руслан Садовой (фото: пресс-служба СТБ)

У Руслана также наладилась личная жизнь

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. По итогам голосования участников домой отправился Руслан Садовой из синей команды.

На ток-шоу "Зважся!" Руслан пришел счастливым и влюбленным. Его вес на старте проекта был 129 кг, на ток-шоу – 103 кг. Но тренер Иракли Макацария уверен, что участник продолжит заниматься и в скором времени удивит всех.

Марина считает, что Руслан – тот участник, который стопроцентно отрабатывал свое пребывание на проекте. "После ухода с проекта у тебя была небольшая проблема с ногой. Мы не могли так активно заниматься как планировали. Но в целом я доволен результатом, Руслан придерживается нового ритма жизни, который намного лучше того, что был", - комментирует Иракли Макацария.

Руслан Садовой до похудения

Руслан Садовой после похудения

Также на ток-шоу пришел Сергей Пархоменко (Серега), который рассказал, как успевает воспитывать двоих детей, заниматься карьерой, правильным питанием и спортом. "Тело – это наш автомобиль. Если мы хотим, чтобы наш пробег был долгим, и мы как можно реже обращались в автосервис, нужно за собой следить. В свои почти 43 года я в лучшей форме, чем в 20 лет. Поскольку раньше я кушал, как меня учили родители, а сейчас я кушаю осмысленно", - комментирует Сергей. Основной его рацион составляет растительная пища, простые каши на воде, нерафинированные масла, овощи и фрукты. Также он уже давно не ест мясо. Только иногда рыбу или в редких случаях птицу. Дети также правильно питаются и занимаются спортом.

Руслан Садовой до и после похудения

Руслан Садовой поделился прекрасными новостями, что сейчас перемены и в его личной жизни – он счастлив и влюблен. Свою избранницу он знает уже 20 лет. Оксана – жена его друга, с которой изначально у них были не самые теплые отношения. Но не так давно Оксана также стала вдовой, они друг друга начали поддерживать, и со временем это переросло в искреннюю любовь. Сейчас Руслан с Оксаной вместе ходят в спортзал и правильно питаются.

Желаем им счастья и с нетерпением будем ждать результат Руслана в декабре в финале Зважених та щасливих на СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 11-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 11 от 07.11.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 11 от 07.11.2019 Анита Луценко меняет правила! Ведущей и тренерам надоело, что участники просчитывают сброшенные килограммы, опаздывают на тренировки и недорабатывают, уповая на бонусы и чужой выгон.

Отныне все изменится. Ведущая будет объявлять, кто уходит из проекта, мужчины или женщины, во время взвешивания. А для усиления конкуренции – вернет в шоу четырех тяжеловесов, которые покинули проект из-за договоренностей в лагере похудения. В 11 выпуске Зважені та щасливі 2019 вернувшиеся участники вызовут виновников своего выгона на поединок. Чтобы победить, придется сплести паутину из веревок на высоте 30 м и переползти по ней из одного конца металлической конструкции на другой. Не все смогут справиться со страхом высоты, когда находишься так далеко от земли. Окажется ли это посильной задачей для героев? Как оперная певица Алена Гребенюк будет отстаивать права на партнера? И насколько старые-новые участники повлияют на расстановку сил в лагере? Смотрите онлайн прямо сейчас в проекте Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск на нашем Youtube-канале.