Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає зараз учасник, що вибув в 11 випуску

Лала Алієва і Руслан Садовий (фото: прес-служба СТБ)

У Руслана також налагодилося особисте життя

Минулого тижня на телеканалі СТБ відбувся одинадцятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. За підсумками голосування учасників додому відправився Руслан Садовий із синьої команди.

На ток-шоу "Зважся!" Руслан прийшов щасливим і закоханим. Його вага на старті проекту булва 129 кг, на ток-шоу – 103 кг. Але тренер Іраклі Макацарія впевнений, що учасник продовжить займатися і незабаром здивує всіх.

Марина вважає, що Руслан – той учасник, який стовідсотково відпрацьовував своє перебування на проекті. "Після відходу з проекту у тебе була невелика проблема з ногою. Ми не могли так активно займатися як планували. Але в цілому я задоволений результатом, Руслан дотримується нового ритму життя, який набагато краще того, що було", - коментує Іраклі Макацарія.

Руслан Садовий до схуднення

Руслан Садовий після схуднення

Також на ток-шоу прийшов Сергій Пархоменко (Серьога), який розповів, як встигає виховувати двох дітей, займатися кар'єрою, правильним харчуванням і спортом. "Тіло – це наш автомобіль. Якщо ми хочемо, щоб наш пробіг був довгим, і ми як можна рідше зверталися до автосервіс, потрібно слідкувати за собою. У свої майже 43 роки я в кращій формі, ніж в 20 років. Оскільки раніше я їв, як мене вчили батьки, а зараз я їм осмислено", - коментує Сергій. Основу його раціону складає рослинна їжа, прості каші на воді, рафіновані олії, овочі і фрукти. Також він вже давно не їсть м'ясо. Тільки іноді рибу або в окремих випадках птицю. Діти також правильно харчуються і займаються спортом.

Руслан Садовий до і після схуднення

Руслан Садовий поділився прекрасними новинами, що зараз зміни і в його особистому житті – він щасливий і закоханий. Свою обраницю він знає вже 20 років. Оксана – дружина його друга, з якою спочатку у них були не найтепліші стосунки. Але не так давно Оксана також стала вдовою, вони один одного почали підтримувати, і з часом це переросло в щиру любов. Зараз Руслан з Оксаною разом ходять в спортзал і правильно харчуються.

Бажаємо їм щастя і з нетерпінням будемо чекати на результат Руслана в грудні у фіналі Зважених та щасливих на СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 11-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 11 від 07.11.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 11 від 07.11.2019 Аніта Луценко змінює правила! Ведучый ы тренеру набридло, що учасники прораховують скинуті кілограми, спізнюються на тренування і недопрацьовують, сподіваючись на бонуси і чужий вигін.

Відтепер все зміниться. Ведуча буде оголошувати, хто йде з проекту, чоловіки або жінки, під час зважування. А для посилення конкуренції – поверне в чотирьох шоу важкоатлетів, які покинули проект через домовленостей в таборі схуднення. В 11 випуск Зважені та щасливі 2019 повернулися учасники викличуть винуватців свого вигону на поєдинок. Щоб перемогти, доведеться сплести павутину з мотузок на висоті 30 м і переповзти з нею з одного кінця металевої конструкції на інший. Не всі зможуть впоратися зі страхом висоти, коли знаходишся далеко від землі. Виявиться це посильним завданням для героїв? Як оперна співачка Олена Гребенюк буде відстоювати права на партнера? І наскільки старі-нові учасники вплинуть на розстановку сил в таборі? Дивіться онлайн прямо зараз в проекті Зважені та щасливі 9 сезон 11 випуск на нашому Youtube-каналі.