Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск: кто покинул проект

Лала Алиева и Руслан Садовой (фото: СТБ)

Прошедший выпуск Зважені та щасливі 9 был одним из самых сложных

Вчера, 7 ноября, на телеканале СТБ состоялся одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждало самое экстремальное испытание в истории проекта и возвращение выбывших.

Этот выпуск стал неожиданным для многих. Анита дала выбывшим участникам шанс побороться за возвращение в проект. Таким образом Лала, Коля, Наташа и Саша снова стали участниками проекта.

На взвешивании худший результат показала команда синих, которые из-за своего бонуса в -4 кг расслабились, а также Коля из розовой команды, который скинул только -1 кг. На голосовании участники решили, что Коле нужнее остаться в лагере с его огромным весом. Так что домой отправился подопечный Иракли Макацария Руслан Садовой из синей команды. Его партнерша Алена Гребенюк снова осталась одна.

Одинадцатый выпуск проекта Зважені та щасливі 9 сезон покинул Руслан

Продолжает ли худеть дома Руслан, узнаем уже в субботу в 10:00 на ток-шоу "Зважся!" на СТБ. Также в студию придет Сергей Пархоменко (Серега, Полиграф ШарикOFF) и поделится, как он воспитывает двоих детей, находит время на работу, спорт и правильное питание.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 10-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 10 от 31.10.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 10 от 31.10.2019 участникам выпадет уникальная возможность – побыть родителями для подростков. Целую неделю в лагере похудения будут жить пятеро детей. У каждого из них тоже есть проблемы с лишним весом, из-за которых в школе они постоянно стают объектами насмешек. Основное задание героев Зважені та щасливі 2019 – научить маленьких подопечных есть полезную пищу и заниматься спортом, а также поделиться своими знаниями о здоровом образе жизни. Помогать в этом деле участникам будут тренеры. Чтобы детям было интересно заниматься, Марина Боржемская взяла для упражнений яркие разноцветные мячи.

А вот Иракли Макацарие, по убеждению оранжевого Руслана, не нужно делать ничего особенного – девочки насколько поддаются его мужскому шарму, что готовы на любую тренировку. На взвешивании в 10 выпуске 9 сезона Зважені та щасливі команды тоже станут на весы втроем. Результат ребенка может как спасти героев от попадания под желтую линию, так и наоборот этому поспособствовать. Смотри онлайн в Зважені та щасливі 9 сезоне, как тяжеловесы будут вживаться в роль родителей и удастся ли им осуществить детские мечты?