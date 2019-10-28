Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит вылетевший участник сейчас

На прошлой неделе на СТБ состоялся показ девятого выпуска самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезнон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Девятая неделя стала для участников танцевальной, а проект покинул мужчина вместо женищины – Тарас из желтой команды уступил свое место Людмиле.

В студию ток-шоу "Зважся!" Тарас пришел с новой прической, но это не отвлекло его тренера Марину Боржемскую от того, что он сбросил не так много, как она рассчитывала. Хотя Тарас уверяет, что время еще есть и он похудеет, эксперты рекомендуют ему быть более настойчивым и работать над собой активнее, поскольку время пройдет быстро.

Тарас до участия в проекте

Тарас после участия в проекте Зважені та щасливі

Тарас пришел на проект с весом 174 кг, на ток-шоу весы показали 136 кг. Но Марина уверена, что в финале он должен показать 90 кг! И они будут все для этого делать.

Также сюрпризом для всех было появление в студии участника четвертого сезона – батюшки Сергея Чопика, который набрал килограммы. В связи с трагическими событиями, которые произошли в жизни, и малоподвижным образом жизни – авария, реабилитация, восстановление. Сейчас вес Сергея больше 200 кг, но Марина Боржемская пообещала не оставлять бывшего участника Славы Узелкова. Она всегда готова ему помочь. К финалу они постараются достигнуть цифры 170 кг на весах.

Марина Боржемская и Сергей

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел девятый выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 9 от 24.10.2019

На этой неделе в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 9 от 24.10.2019 участники не будут проходить привычных испытаний, зато их отправят танцевать! Главной задачей тяжеловесов будет разучить разные стили танца и поставить номер, который оценят Народный артист Украины Григорий Чапкис и самая веселая телеведущая Нового канала Леся Ивановна Никитюк. В танцевальном баттле будет три призовых места, а победителей наградят бонусами от минус 3 кг до минус 1 кг. Однако то, что сегодня не придется карабкаться в гору или поднимать тяжелый вес, не облегчит задачу героям Зважені та щасливі 2019. Ведь некоторые из них никогда не танцевали вовсе и ничего не знают о пластике из-за своих габаритов. Кроме того, во время выступления участникам предстоит воплотить самые тайные фантазии своих партнеров и танцевать в костюмах знойных спасателей, чирлидеров, строгих учительниц, летчиков и ковбоев. Вы не должны этого пропустить – смотрите онлайн Зважені та щасливі-9 выпуск 9 прямо сейчас.