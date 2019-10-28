Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає учасник, який вилетів у 9 ефірі

Минулого тижня на СТБ відбувся показ дев'ятого випуску найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезнон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Дев'ятий тиждень стаі для учасників танцювальним, а проект покинув чоловік замість жінки – Тарас з жовтої команди поступився своїм місцем Людмилі.

У студії ток-шоу "Зважся!" Тарас прийшов з новою зачіскою, але це не відвернуло його тренера Марину Боржемську від того, що він скинув не так багато, як вона розраховувала. Хоча Тарас запевняє, що час ще є, і він схудне, експерти рекомендують йому бути більш наполегливим і працювати над собою активніше, оскільки час мине швидко.

Тарас до участі у проекті

Тарас після участі у проекті " Зважені та щасливі

Тарас прийшов на проект з вагою 174 кг, на ток-шоу ваги показали 136 кг. Але Марина впевнена, що у фіналі він повинен показати 90 кг! І вони будуть все для цього робити.

Також сюрпризом для всіх була поява у студії учасника четвертого сезону – батюшки Сергія Чопіка, який набрав кілограми. У зв'язку з трагічними подіями, що відбулися в житті, і малорухливим способом життя – аварія, реабілітація, відновлення. Зараз вага Сергія більше 200 кг, але Марина Боржемська пообіцяла не залишати колишнього учасника Слави Узєлкова. Вона завжди готова допомогти йому. До фіналу вони намагатимуться досягти цифри 170 кг на вагах.

Марина Боржемская і Сергій

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов дев'ятий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 9 від 24.10.2019

На цьому тижні в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 9 від 24.10.2019 учасники не будуть проходити звичних випробувань, зате їх відправлять танцювати! Головним завданням важкоатлетів буде розучити різні стилі танцю і поставити номер, який оцінять Народний артист України Григорій Чапкіс та найвеселіша телеведуча "Нового каналу" Леся Іванівна Нікітюк. У танцювальному батлі буде три призових місця, а переможців нагородять бонусами від мінус 3 кг до мінус 1 кг. Однак те, що сьогодні не доведеться дертися в гору або піднімати важку вагу, не полегшить завдання героям Зважені та щасливі 2019. Адже деякі з них ніколи не танцювали і зовсім нічого не знають про пластику через свої габарити. Крім того, під час виступу учасникам треба втілити самі таємні фантазії своїх партнерів і танцювати в костюмах спекотних рятувальників, чірлідерів, строгих вчительок, льотчиків і ковбоїв. Ви не повинні пропустити – дивіться онлайн Зважені та щасливі-9 випуск 9 прямо зараз.