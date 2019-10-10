Зважені та щасливі 9 сезон: участников ждет опасное испытание на высоте между домами

Сегодня, 10 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится седьмой выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Сегодня участникам предстоит пройти испытание на высоте между домами. Но только один партнер из пары будет проходить препятствие – тот, кто старался за время проекта меньше.

Седьмая неделя проекта подарит участникам испытание высотой. Эталоном прохождения сверх сложного конкурса будет опытный спортсмен и сертифицированный тренер кросфит-студий, а еще год назад участник проекта, Богдан из красной команды. В прошлом году он вместе с отцом выиграл основное взвешивание, скинув 75 кг при начальном весе 168 кг.

Участнрикам шоу Зважені та щасливі 9 сезон седьмой выпуск предстоит преодолеть свои страхи (фото: пресс-служба СТБ)

Но преодолеть страх высоты будут вынуждены не все. Анита определит в каждой команде участника, который время от времени выезжает за счет своего партнера на взвешивании. Так что партнер, который за полтора месяца сбросил больше, будет отдыхать. "Ленивые" должны будут скинуть в прямом смысле весь вес, которого избавились их более умелые напарники за семь недель.

Сможет ли Лала наконец-то доказать всему лагерю, что она не самая слабая и добраться до финиша? Весь вес, которыq не сбросят Анита превратит в анти-бонусы. Тренеры разрешат своим подопечным отработать дополнительные килограммы до взвешивания. Все ли команды воспользуются таким шансом, и кто выйдет на взвешивание с самым большим анти-бонусом в истории проекта – 20 кг! Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон шестой выпуск смотреть онлайн

Напомним, что шестой выпуск популярного проекта прошел 3 октября. К слову, по итогам шестого выпуска Алена Гребенюк осталась без партнера!

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 6 от 03.10.2019

Неделя самостоятельных тренировок в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 6 от 03.10.2019 началась. В наказание за грубое "филонство" Марина Боржемская, Иракли Макацария и Анита Луценко покинули лагерь похудения на целых 7 дней. Чтобы отсутствие тренеров не сказалось на весе участников пагубно, им придется заниматься вдвое усерднее. Но все ли к этому готовы и чувствуют ответственность? Смотрите онлайн в 6 выпуске Зважені та щасливі 2019, кто возьмет на себя командование тяжеловесами? А кто решит отдохнуть лишний разок, пока никто не видит? Правда о том, как и кто работал на шестой неделе, обязательно всплывет на взвешивании. Боржемская ждет от героев классных результатов. Она думает, что страх и одиночество пошли им на пользу. Не прогадает ли она? И сможет ли Коля Ворошнов наконец-то порадовать тренера-чемпиона большими цифрами со знаком минус на весах? Узнайте прямо сейчас в новом выпуске 9 сезона Зважені та щасливі от 03.10.2019.