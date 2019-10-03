Зважені та щасливі 9 сезон: Коля Ворошнов расскажет об отношениях с Анитой Луценко

Анита Луценко (фото: пресс-служба СТБ)

Шестой выпуск обещает раскрыть главную интригу сезона!

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестой выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская (которая ранее назвала лучшее упражнение для эффективного сжигания жира), а также Иракли Макацария. Сегодня, 3 октября, участники смогут встретиться со своими родными, если их партнер не подведет.

На этой неделе Анита, Марина и Иракли оставили участников одних, ведь 7 дней назад их результаты были совсем неутешительными. Так что каждой паре придется доказать, на что они способны без тренеров и ведущей.

В шестом выпуске Зважені та щасливі 9 сезон участников ждет новое испытание (фото: пресс-служба СТБ)

Но все же без поддержки они не останутся – Анита решила дать возможность участникам увидеться с родными. Встреча будет возможна на испытании. Каждый участник будет тащить на встречу со своим партнером его родных в прицепах. Расстояние – 10 км. Кто встретится с родными быстрее? Удастся ли Ане из красной команды впечатлить родных Коли Ворошнова? И сможет ли Лала преодолеть себя и довезти детей своего партнера?

А также наконец-то Николай Ворошнов признается, были ли у них отношения с Анитой после первого сезона. Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн

Первая неделя второго месяца похудения в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 5 от 26.09.2019 окажется насыщенной событиями. Как всегда, участники пройдут сложнейшее испытание: подняться на 20-метровую скользкую горку, лежа на спине. Выполнение этого задание сможет принести героям от 1 до 6 бонусных килограммов. Заработанное богатство можно будет не только использовать во время взвешивания, но и потратить на приятные услуги: массаж, маникюр, визит в бассейн или сауну, и даже купить просмотр футбола с холодным пивом! Кто поддастся искушению и навлечет на себя гнев Марины Боржемской? Смотрите в 5 выпуске Зважені та щасливі 2019.

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 5 от 26.09.2019

Также смотрите, как выглядит сейчас вылетевшая в третьем выпуске участница.