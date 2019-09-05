Зважені та щасливі 9 сезон: участники сыграют в вертикальный твистер

Каждый четверг в 19:00 на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На прошлой неделе проект покинула первая участница – Екатерина Лукьяшко (начальный вес 127 кг, за три месяца она скинула 24 кг). Во премя первого выпуска Зважені та щасливі участникам проекта необходимо было преодолеть оригинальное испытание тортом! В прямом смысле они на него взбирались, помогая друг дружке.

На второй неделе участники могут заработать удобства для своих комнат: фен, ноутбук, плейстейшн. Каждый выбирает 5 предметов, которые хотел бы получить. А заработать их можно, конечно, на конкурсе.

На этой неделе участникам предстоит конкурс под названием Твистер. На водоеме находится конструкция, на которой будут стоять участники. Их задача как можно дольше простоять в неудобных позах, чтобы получить для себя или партнера больше благ цивилизации и бонусные кг.

Участников проекта ждет на этой неделе непростое испытание на воде (фото: пресс-служба СТБ)

Партнеры стоят спина к спине, между 2 стенками, опираясь руками и ногами на цветные кружки. Когда Анита начнет крутить барабан, устоит только самый сильный.

"У меня правая нога – 47 размер, левая нога – 49 размер. Они никуда не вмещались. Я боялся рисковать", - комментировал участник. Оказывается, для некоторых было самым сложным дождаться, пока все участники займут свои места в конструкции. Неужели кто-то откажется от участия и получит +2 кг?

Смотрите уже сегодня, 5 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ самый весомый проект страны Зважені та щасливі.

Тренеры 9-го сезона Зважені та Щасливі - Марина Боржемская, Иракли Макацария (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, ранее мы писали, кто же стал участником нового сезона популярного проекта. Узнать их биографии и истории можно в материале - Зважені та щасливі 9 сезон: кто стал участником проекта.