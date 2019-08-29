Зважені та щасливі 9 сезон: огромный торт и адская тренировка

Иракли Макацария, Анита Луценко и Марина Боржемская (фото: пресс-служба СТБ)

В первом выпуске Зважені та щасливі 9 участникам придется справиться с огромным тортом

Уже сегодня, 29 августа в 19:00 стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Диетолог – Светлана Фус. Психолг – Анна Кушнерук. Кстати, ранее тренер "Зважені та щасливі" назвала лучшее упражнение для эффективного сжигания жира.

9 одиноких девушек и 9 одиноких парней приезжают на проект, чтобы избавиться от лишнего веса и одиночества. Но никто из них не подозревает, что уже на первой неделе им предстоит объединиться в пары для дальнейшего пребывания в шоу. Они получат то, о чём мечтали всю жизнь – партнёра. Но удастся ли героям, у которых никогда не было успешного опыта построения отношений с противоположным полом, найти общий язык?

Первый конкурс сезона пройдет на Контрактовой площади в Киеве. Участники увидят конструкцию в виде огромного трёхъярусного торта, на которую им предстоит как можно быстрее взобраться, помогая друг другу в парах.

"После конкурса болело все: руки, ноги, спина. Но тренеры нам помогали, спокойно советовали, как лучше действовать. Не кричали, а продумывали стратегию вместе с нами", - комментировали участники после прохождения конкурса.

Участников проекта ждет первый конкурс с "тортом" (фото: пресс-служба СТБ)

После конкурса уставшие участники узнают, что они всё ещё не едут домой, так как состоится первая тренировка. Участникам предстоит наполнить двухлитровую колбу собственным потом. Команда Марины или Иракли, которая сделает это быстрее, заселиться в комфортный дом. Проигравшие будут жить в спортзале, пока не "дожмут" оставшиеся капли в колбу.

Насыщенная тренировка (фото: пресс-служба)

Также зрители познакомятся с историей Коли Ворошнова, победителя первого сезона, который снова набрал лишние килограммы. Он пришел на проект с весом 220 кг. Но есть участник, который тяжелее Николая – второй Коля с весом 223 кг. Как он набрал такой вес и почему пришел на проект? Невероятно откровенное признание Алены Гребенюк и трогательная история модели XL Римы Пенджиевой. Новые истории, первый конкурс и первый выбывший участник, уже сегодня в "Зважених та щасливих" на телеканале СТБ в 19:00.

Напомним, не так давно Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены. Завидный холостяк отметил, что было бы неплохо, чтобы его избранница умела петь.