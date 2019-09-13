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Зважені та щасливі 9 сезон третій випуск: хто покинув проект

Lite » Стиль життя 13.09.2019 - 13:02
Зважені та щасливі 9 сезон третій випуск: хто покинув проект
Іраклі Макацарія з командою (фото: прес-служба СТБ)

Двоє учасників продемонстрували мізерно мале схуднення

12 вересня на телеканалі СТБ відбувся третій випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Оскільки на проекті був жіночий тиждень, додому повинна була виїхати одна з учасниць. Пари голосували між Інною з блакитної команди (тренер Іраклі Макацарія) і Ганною з червоної (тренер Марина Боржемская).

Команда червоних показала на вагах 4 кг – Ганна скинула 2 кг і Коля скинув 2 кг. Але враховуючи, що вага Ворошнова більше 200 кг, таке схуднення – мізерно мало. Паша та Інна з блакитної команди скинули 4 кг на двох, але все кілограми були Паші, Інна скинула 0 кг.

Зважені та щасливі 9 сезон третій випуск: хто покинув проект

Зважені та щасливі 9 сезон третій випуск: хто покинув проект

Інна Мазура і Павло Назаренко (фото: прес-служба СТБ)

Як вважають учасники, Інна просто недопрацьовувала: "В залі біля неї постійно не було настрою, не було натхнення на тренування. Але як тільки помічала Іраклі, відразу починала робити вигляд, що розминається. Ось і результат".

Більшість учасників проголосували проти Інни. На проект вона прийшла з вагою 100 кг, за три тижні позбулася 5 кг. Як дівчина виглядає зараз, через чотири місяці, побачимо вже у суботу о 13:00 у ток-шоу "Зважся!".

Нагадаємо, раніше ми писали про всіх учасників нового сезону популярного проекту. Дізнатися їхні біографії та історії можна в матеріалі - Зважені та щасливі 9 сезон: хто став учасником проекту.

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