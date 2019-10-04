Зважені та щасливі 9 сезон шестой выпуск: Алена Гребенюк осталась без партнера

Вчера, 3 октября, на телеканале СТБ состоялся шестой выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон! Кстати, во время прошедшего эфира один из участников, Николай Ворошнов признается, были ли у них отношения с Анитой после первого сезона. Напомним, что ведущей проекта является фитнес-тренер Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Во время шестого эфира участники наконец-то смогли встретиться со своими родными. Все дошли до финишной прямой и не подвели своего партнера.

Однако, по правилам шоу, каждый эфир покидает один учатник, который не справился с поставленными задачами. Под желтую линию в этом эфире попали Сергей из синей команды и Паша из розовой. Первый скинул 2 кг при весе 136 кг, а второй – 3 кг при весе 156 кг. На обсуждении команды приняли решение, что Сергей меньше работает на проекте, чем Паша. И Николай Ворошнов уточнил, что они оставляют в лагере более сильных конкурентов. По итогам голосования проект покинул Сергей – Алена Гребенюк осталась без партнера.

Алена Гребенюк и Сергей Бовтюк

Продолжает ли Сергей худеть дома, увидим уже в субботу в 10:10 на телеканале СТБ в ток-шоу "Зважся!".

Сергей Бовтюк

Зважені та щасливі 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн

Первая неделя второго месяца похудения в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 5 от 26.09.2019 окажется насыщенной событиями. Как всегда, участники пройдут сложнейшее испытание: подняться на 20-метровую скользкую горку, лежа на спине. Выполнение этого задание сможет принести героям от 1 до 6 бонусных килограммов. Заработанное богатство можно будет не только использовать во время взвешивания, но и потратить на приятные услуги: массаж, маникюр, визит в бассейн или сауну, и даже купить просмотр футбола с холодным пивом! Кто поддастся искушению и навлечет на себя гнев Марины Боржемской? Смотрите в 5 выпуске Зважені та щасливі 2019.

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 5 от 26.09.2019

Напомним, ранее Иракли Макацария назвал топ-5 советов для красивого тела.