Зважені та щасливі 9 сезон 17 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

Людмила Чаднова из команды желтых покинула проект (фото: СТБ)

Суперфинал проекта Зважені та щасливі 9 состоится уже 26 декабря

Вчера, 19 декабря на телеканале СТБ состоялся семнадцатая неделя самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждало последнее испытание сезона – самое сложное за девять лет проекта.

Уже в следующий четверг состоится грандиозный финал проект, и каждый участник видел там именно себя. Но только двум парам удалось пройти дальше. На взвешивании все решали только килограммы. К сожалению, лагерь похудения за шаг до финала покинула Людмила Чаднова из желтой команды. На этом испытании она боролась в одиночку.

Тренер Марина Боржемская с Людмилой (фото: СТБ)

Но ее тренер Марина Боржемская уверена, что Людмила всех поразит по результатам домашнего похудения и у нее будут все шансы побороться за победу!

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 16-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 16 от 12.12.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 16 от 12.12.2019 заметно похудевшим участникам придется доказывать, что они изменились не только внешне, но и внутренне. Несмотря на новые тела, герои до сих пор чувствуют себя неуверенно. Девушкам нужно наконец-то осознать, что они красивые и притягательные, а мужчинам – что они могут быть интересными и привлекательными.

Работу над прошлыми ошибками без пяти минут финалисты проведут на своей первой светской вечеринке – официальном показе пилотного эпизода Зважені та щасливі 2019. Но кому-то из участников придется несладко: тот, кто проиграет конкурс, придет на мероприятие в купальнике! Кому не повезет? И кто уйдет за шаг до 17 недели? Смотрите онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 16 выпуск.