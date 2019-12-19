Зважені та щасливі 9 сезон 17 выпуск: самое сложное испытание за 9 лет

Зважені та щасливі 9 сезон 17 выпуск (фото: СТБ)

В 17-м выпуске участникам предстоит "отвечать" за предыдущие выпуски

Сегодня, 19 декабря в 19:00 на телеканале СТБ состоится семнадцатая неделя самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко, которая ранее покорила стильным выходом с новой прической. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждет последнее испытание сезона – самое сложное за девять лет проекта.

На конкурсе парам придется нести не только собственный скинутый вес, но и всех выбывших участников, тянуть самолет без посторонней помощи и преодолеть страх высоты, прыгнув с парашютом. Сможет ли Людмила из желтой команды, которая осталась без партнера, пройти все этапы?

17-й выпуск Зважені та щасливі 9 подготовил особенно сложное испытание оставшимся участникам

"В это испытание вошло все самое сложное, что участники-финалисты делали за 9 лет проекта: и бежали со своим сброшенным весом, и тянули самолеты, и прыгали с парашютом. Но кроме того, во время конкурса начался жуткий ураган, из-за чего снесло самолеты, съемочную технику, и мы думали, что испытание не состоится. Нам несколько часов пришлось пережидать, пока погода наладится. Или не наладится... Мы начали в 2 ночи, разворот занял 12 часов, а закончилась съемка спустя 28 часов. Конкурс тестировали все, включая девочек. Наш продюсер, я и главный режиссер. Три девочки тянули огромный самолет", - вспоминает последнюю конкурсную неделю руководитель проекта Алина Павликова.

Какой итог будет на последнем взвешивании сезона, где все решат только килограммы? Участники кого из тренеров, Марины Боржемской или Иракли Макацария, будут гарантированно в финале? Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ самый весомый и волшебный проект страны Зважені та щасливі.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 16-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 16 от 12.12.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 16 от 12.12.2019 заметно похудевшим участникам придется доказывать, что они изменились не только внешне, но и внутренне. Несмотря на новые тела, герои до сих пор чувствуют себя неуверенно. Девушкам нужно наконец-то осознать, что они красивые и притягательные, а мужчинам – что они могут быть интересными и привлекательными. Работу над прошлыми ошибками без пяти минут финалисты проведут на своей первой светской вечеринке – официальном показе пилотного эпизода Зважені та щасливі 2019. Но кому-то из участников придется несладко: тот, кто проиграет конкурс, придет на мероприятие в купальнике! Кому не повезет? И кто уйдет за шаг до 17 недели? Смотрите онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 16 выпуск.