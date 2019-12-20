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Зважені та щасливі 9 сезон випуск 17: хто покинув проект за крок до фіналу

Lite » Стиль життя 20.12.2019 - 14:49
Зважені та щасливі 9 сезон випуск 17: хто покинув проект за крок до фіналу
Людмила Чаднова з команди жовтих покинула проект (фото: СТБ)

Суперфінал проекту Зважені та щасливі 9 відбудеться вже 26 грудня

Вчора, 19 грудня на телеканалі СТБ відбувся сімнадцята тиждень самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На цьому тижні учасників чекало останнє випробування сезону – найскладніше за дев'ять років проекту.

Вже в наступний четвер відбудеться грандіозний фінал проект, і кожен учасник бачив там саме себе. Але тільки двом парам вдалося пройти далі. На зважуванні все вирішували тільки кілограми. На жаль, табір схуднення за крок до фіналу покинула Людмила Чаднова з жовтої команди. На цьому випробуванні вона боролася поодинці.

Зважені та щасливі 9 сезон випуск 17: хто покинув проект за крок до фіналу

Зважені та щасливі 9 сезон випуск 17: хто покинув проект за крок до фіналу

Тренер Марина Боржемська з Людмилою (фото: СТБ)

Але її тренер Марина Боржемская впевнена, що Людмила всіх вразить за результатами домашнього схуднення і у неї будуть всі шанси поборотися за перемогу!

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 16-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск від 16 12.12.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 16 від 12.12.2019 помітно схудлим учасникам доведеться доводити, що вони змінилися не тільки зовні, але і внутрішньо. Незважаючи на нові тіла, герої досі почувають себе невпевнено. Дівчатам потрібно нарешті усвідомити, що вони красиві і привабливі, а чоловікам – що вони можуть бути цікавими і привабливими.

Роботу над минулими помилками без п'яти хвилин фіналісти проведуть на своїй першій світській вечірці офіційному показі пілотного епізоду Зважені та щасливі 2019. Але комусь з учасників доведеться несолодко: той, хто програє конкурс, прийде на захід у купальнику! Кому не пощастить? І хто піде за крок до 17 тижня? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 16 випуск.

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