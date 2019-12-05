Зважені та щасливі 9 сезон 15 выпуск: Анита Луценко станет водителем трактора

Сегодня, 5 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – фитнес-тренер Анита Луценко, которая развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Сегодня состоится самый жесткий конкурс сезона и один из самых экстремальных.

На этой неделе участников ждут гонки на… тракторах. Один из партнеров будет за рулем, а второй – стараться на скорости удержаться, сидя просто на покрышках и перепрыгивая с одной на другую, чтобы не получить антибонус.

Кроме того, у участников была возможность усложнить конкурс конкурентам. Перед испытанием Анита предложила добавить противникам покрышки в обмен на то, что участник съест вредную еду. Некоторые согласились на такое коварное предложение. Во что это выльется на весах и на конкурсе, кто приедет первым, а кто неожиданно станет лузером.

Поможет ли Анита пройти испытание своему давнему другу Николаю Ворошнову, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Во время пятнадцатого выпуска шоу Зважені та щасливі 9 сезон участников ждет испытание тракторами (фото: СТБ)

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 14-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 14 от 28.11.2019

В проекте Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 14 от 28.11.2019 начинается неделя, когда лагерь попадет под полный контроль мафии. Подозрения мирных жителей лягут на всех, даже на своих партнеров. Чтобы уберечь себя от проделок нарушителей, Женя даже соорудит сигнализацию рядом со своей дверью. Но не пытается ли он обвести вокруг пальца участников и зрителей Зважені та щасливі 2019?

В арсенале у мафии 9 наказаний: выгнать одного тяжеловеса из лагеря; вернуть конкурсанту все килограммы, от которых он избавился; накормить соперников вредной едой и даже лишить их сна и рук. В таких условиях похудение крайне проблематично, особенно же тяжело проходить испытание. А оно будет не из легких! Героям 14 выпуска Зважені та щасливі-9 придется удерживать двухтонные внедорожники на платформе. Победитель должен простоять дольше всех. Как участники справятся с этим заданием? И смогут ли распознать в знакомом лице мафию? Смотрите онлайн шоу Зважені та щасливі 9 сезон 14 выпуск прямо сейчас!