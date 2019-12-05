Зважені та щасливі 9 сезон 15 випуск: Аніта Луценко стане водієм трактора

Сьогодні, 5 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться п'ятнадцятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – фітнес-тренер Аніта Луценко, яка розвінчала топ-5 найбезглуздіших міфів про схуднення. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Сьогодні відбудеться самий жорсткий конкурс сезону і один з найекстремальніших.

На цьому тижні учасників чекають гонки на... тракторах. Один з партнерів буде за кермом, а другий – намагатися на швидкості втриматися, сидячи просто на покришках і перестрибуючи з однієї на іншу, щоб не отримати антибонус.

Крім того, в учасників була можливість ускладнити конкурс конкурентам. Перед випробуванням Аніта запропонувала додати супротивникам покришки в обмін на те, що учасник з'їсть шкідливу їжу. Деякі погодилися на таку підступну пропозицію. У що це виллється на вагах і на конкурсі, хто приїде першим, а хто несподівано стане лузером.

Допоможе Аніта пройти випробування своєму давньому другові Миколі Ворошнову, дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Під час п'ятнадцятого випуску шоу Зважені та щасливі 9 сезон на учасників чекає випробування тракторами (фото: СТБ)

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 14-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 14 від 28.11.2019

У проекті Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 14 від 28.11.2019 починається тиждень, коли табір потрапить під повний контроль мафії. Підозри мирних жителів ляжуть на всіх, навіть на своїх партнерів. Щоб уберегти себе від витівок порушників, Женя навіть спорудить сигналізацію поруч зі своїми дверима. Але чи не намагається він обвести навколо пальця учасників і глядачів Зважені та щасливі 2019?

В арсеналі у мафії 9 покарань: вигнати одного важкоатлета з табору; повернути конкурсанту всі кілограми, від яких він позбавився; нагодувати суперників шкідливою їжею і навіть позбавити їх сну і рук. В таких умовах схуднення вкрай проблематично, особливо ж важко проходити випробування. А воно буде не з легких! Героям 14 випуску Зважені та щасливі-9 доведеться утримувати двотонний позашляховики на платформі. Переможець повинен простояти довше за всіх. Як учасники впораються з цим завданням? І чи зможуть розпізнати в знайомому обличчі мафію? Дивіться онлайн шоу Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск прямо зараз!