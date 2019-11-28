Зважені та щасливі 9 сезон 14 випуск: на проекті з'явиться мафія

Експерти шоу Зважені та щасливі 9 (фото: СТБ)

Аніта Луценко підготувала учасникам проекту цікавий конкурс

Вже сьогодні, 28 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться показ чотирнадцятого випуску самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко, яка раніше розповіла, як схуднути і стати більш щасливим. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Кожен рік у таборі схуднення проходить тиждень, коли на проекті з'являється мафія.

Аніта запропонує кожному учаснику договір з покараннями для мешканців табору. Кожен пункт перетвориться на -1 кг, якщо мафію не розсекретять. Непогана можливість отримати аж -9 кг!

Якщо мафію розкриють, всі ці кілограми ляжуть на ваги зі значенням плюсом. Хтось погодиться на таку авантюрну пропозицію і буде протягом тижня управляти табором. Наприклад, вижене опонента з табору, позбавить конкурента руки, поверне комусь скинутые кілограми, позбавить противника сну та інше.

Зважені та щасливі 9 сезон чотирнадцятий випуск обіцяє бути цікавим

На конкурсі учасникам потрібно буде утримати авто вагою в 2 тони! Зате переможець отримає можливість дізнатися колір футболки мафії і на голосуванні вирішити – розсекретити або зберегти своє ім'я в таємниці.

Також у табір повернеться найскандальніша учасниця Риму Пенджиева, яка спробує зіпсувати життя своєму колишньому – Євгенію. Вже сьогодні дивіться найвагоміший проект країни Зважені та щасливі в 19:00 на СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 13-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 13 від 21.11.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 13 від 21.11.2019 настане знаковий момент – Ніч Краси, можливість оцінити результати всіх виснажливих тренувань, важких випробувань і постійного контролю живлення. Учасників чекають чарівні перетворення: вони розпрощаються зі старими зачісками і мішкуватим одягом. Український модельєр Андре Тан пошиє ефектні вбрання спеціально для героїв і проведе святковий вечір.

Наскільки здивуються учасники Зважені та щасливі 2019, знявши спортивні костюми? І що скажуть їхні рідні? Дізнайтеся прямо зараз. Прямо під час церемонії краси почнеться наступний конкурс. Щоб зберегти свої позиції над жовтою лінією, їм доведеться пробігти 13-кілометровий марафон. На кону – 2 бонусних кг, а ось призом за останнє місце буде плюс 1 кг. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск і дізнайтеся, хто стійко пройде дистанцію, а хто вирішить відмовитися від участі накличе гнів Аніти Луценко?