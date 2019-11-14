Зважені та щасливі 9 сезон 12 выпуск: неожиданные пары и Гонка нации

Марина Боржемская, Иракли Макацария (фото: СТБ)

Участникам предстоит осуществить мечту своего партнера

Сегодня, 14 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится двенадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На новой неделе участников ждет Гонка нации – забег в 10 километров с 10 препятствиями.Кстати, ранее стало известно, как выглядит сейчас вылетевший в 11 выпуске участник!

Так как в конце одиннадцатой неделе осталось много одиночек, Анна Кушнерук решила предоставить участникам возможность выбрать себе партнера. Результат взвешивания новых пар узнаем уже на этой неделе.

Перед забегом тренеры предложили участникам выбрать мечту своего партнера. Фотосессия в стиле ню, полет за штурвалом самолета, встреча с Василием Вирастюком, татуировка и тд. Кто-то был внимательным со своим партнером и знает все его желания, а кто-то будет ориентироваться только на свой вкус.

В 12-м эфире шоу Зважені та щасливі 9 сезон участников ждет новое сложное испытание

"Иракли – это колоссальная поддержка. Шикарный человек, который вселяет веру в себя. И Марина, и Иракли мотивировали, помогали преодолевать трудности на протяжении всех 10 км", - комментировали участники во время забега. Тренеры будут сопровождать свои команды на Гонке нации и поддерживать их на каждом этапе.

Пара, которая покажет лучший результат, может воплотить мечту друг друга. Кто покажет худший результат, получит антибонус в +1 кг. Самый сложный забег страны смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 11-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 11 от 07.11.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 11 от 07.11.2019 Анита Луценко меняет правила! Ведущей и тренерам надоело, что участники просчитывают сброшенные килограммы, опаздывают на тренировки и недорабатывают, уповая на бонусы и чужой выгон.

Отныне все изменится. Ведущая будет объявлять, кто уходит из проекта, мужчины или женщины, во время взвешивания. А для усиления конкуренции – вернет в шоу четырех тяжеловесов, которые покинули проект из-за договоренностей в лагере похудения. В 11 выпуске Зважені та щасливі 2019 вернувшиеся участники вызовут виновников своего выгона на поединок. Чтобы победить, придется сплести паутину из веревок на высоте 30 м и переползти по ней из одного конца металлической конструкции на другой. Не все смогут справиться со страхом высоты, когда находишься так далеко от земли. Окажется ли это посильной задачей для героев? Как оперная певица Алена Гребенюк будет отстаивать права на партнера? И насколько старые-новые участники повлияют на расстановку сил в лагере? Смотрите онлайн прямо сейчас в проекте Зважені та щасливі 9 сезон 11 выпуск на нашем Youtube-канале.