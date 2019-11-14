Зважені та щасливі 9 сезон 12 випуск: несподівані пари і Гонка нації

Марина Боржемська, Іраклі Макацарія (фото: СТБ)

Учасникам належить здійснити мрію свого партнера

Сьогодні, 14 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться дванадцятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На новому тижні учасників чекає Гонка нації – забіг на 10 кілометрів з 10 перешкодами.До речі, раніше стало відомо, як виглядає зараз виулий в 11 випуск учасник!

Так як в кінці одинадцятого тижня залишилося багато одинаків, Ганна Кушнерук вирішила надати учасникам можливість вибрати собі партнера. Результат зважування нових пар дізнаємося вже на цьому тижні.

Перед забігом тренери запропонували учасникам вибрати мрію свого партнера. Фотосесія в стилі ню, політ за штурвалом літака, зустріч з Василем Вірастюком, татуювання і т.д. Хто був уважним зі своїм партнером і знає всі його бажання, а хтось буде орієнтуватися тільки на свій смак.

У 12-му ефірі шоу Зважені та щасливі 9 сезон учасників чекає нове складне випробування

"Іраклі – це колосальна підтримка. Шикарний чоловік, який вселяє віру в себе. І Марина, і Іраклі мотивували, допомагали долати труднощі протягом усіх 10 км", - коментували учасники під час забігу. Тренери будуть супроводжувати свої команди на Гонці нації і підтримувати їх на кожному етапі.

Пара, яка покаже найкращий результат, може втілити мрію один одного. Хто покаже найгірший результат, отримає антибонус в +1 кг. Найскладніший забіг країни дивіться вже сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 11-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 11 від 07.11.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 11 від 07.11.2019 Аніта Луценко змінює правила! Провідною і тренерам набридло, що учасники прораховують скинуті кілограми, спізнюються на тренування і недопрацьовують, сподіваючись на бонуси і чужий вигін.

Відтепер все зміниться. Ведуча буде оголошувати, хто йде з проекту, чоловіки або жінки, під час зважування. А для посилення конкуренції – поверне в чотирьох шоу важкоатлетів, які покинули проект через домовленостей в таборі схуднення. В 11 випуск Зважені та щасливі 2019 повернулися учасники викличуть винуватців свого вигону на поєдинок. Щоб перемогти, доведеться сплести павутину з мотузок на висоті 30 м і переповзти з нею з одного кінця металевої конструкції на інший. Не всі зможуть впоратися зі страхом висоти, коли знаходишся далеко від землі. Виявиться це посильним завданням для героїв? Як оперна співачка Олена Гребенюк буде відстоювати права на партнера? І наскільки старі-нові учасники вплинуть на розстановку сил в таборі? Дивіться онлайн прямо зараз в проекті Зважені та щасливі 9 сезон 11 випуск на нашому Youtube-каналі.