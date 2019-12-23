Зважені та щаслив 9 сезоні випуск 17: як виглядає вилетіла учасниця

Людмила Чаднова з команди жовтих покинула проект (фото: СТБ)

Людмила Чаднова скинула більше 50 кілограмів!

Минулого тижня на телеканалі СТБ відбувся сімнадцятий випуск, останній перед фіналом, самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. За крок до фіналу проект покинула Людмила Чаднова з команди жовтих.

Вона стійко подолала всі випробування, поодинці впоралася з тими завданнями, які інші проходили у парі, але скинутих кілограм було недостатньо, щоб стати фіналісткою дев'ятого сезону. У фіналі боротися за перемогу будуть: команда рожевих і команда коричневих.

На ток-шоу "Зважся!" Людмила прийшла зовсім іншою людиною.

"Я сама не знаю, чому я так поводилася на самому початку проекту. Коли я це все побачила, мені стало дуже соромно. Я зрозуміла, що потрібно змінюватися. Мені не подобалася моя поведінка", - коментувала Люду свої перші тижні в таборі схуднення. Ганна Кушнерук уточнила, що таке фамільярне відношення виникає, коли нам некомфортно і ніяково в якійсь ситуації. Ми починаємо вести себе, як ніби нам море по коліно.

"Я дуже комплексувала. Я не знаю, як жила раніше 33 роки. Коли я повернулася додому, у мене почалося зовсім інше життя. Зараз мені здається, що я пропустила свої кращі роки", - розплакалася Люда.

Людмила Чаднова з команди жовтих до схуднення

Людмила Чаднова після схуднення

В студію прийшла підтримати учасницю Надія Матвєєва, яка з захопленням нагадала, скільки всього Людмила встигла зробити за свої 30 років. "У вас є свій бізнес, у вас є надійний бізнес-партнер, ви побудували власний будинок! Не потрібно через зайвих кілограм говорити погано про своє минуле", - прокоментувала Надя.

На проект Люда прийшла з вагою 144 кг, в таборі скинула 51 кг, а вдома ще 5 кг. І вже в цей четвер о 19:00 на СТБ на грандіозному фіналі ми побачимо, який Людмила і всі інші учасники вийдуть на сцену. А також дізнаємось імена переможців основного зважування і домашнього схуднення.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 17-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 17 від 19.12.2019

П'ятеро найсильніших учасників шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 17 від 19.12.2019 зійдуться в останньому протистоянні за місце у фіналі. Щоб потрапити на зважування, їм доведеться перенести на собі втрачену вагу всіх учасників сезону, зрушити з місця 5-тонний літак і протягнути його цілих півтора кілометра, а на завершення – стрибнути з парашутом. Як герої будуть справлятися з найскладнішими завданнями? Чи зможе жовта Люду дійти до фінішу в поодинці? І погодиться багаторазовий переможець конкурсів Женя стрибнути з парашутом, якщо з дитинства боїться висоти? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 17 і розкрийте секрет, хто пройде у фінал?