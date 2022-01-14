Знаменитый астролог назвал главных счастливчиков февраля 2022 среди знаков Зодиака

Близнецы

Астролог говорит, что Близнецам очень повезет, как мужчинам, так и женщинам. Наибольшие успехи ожидают в деловой сфере, особенно для тех, кто занимается финансами.

Рак

Февраль для вас очень удачное время, чтобы наладить личную жизнь. Одиночки смогут найти свою любовь, а пары достичь взаимопонимания. При этом астролог советует обратить внимание на сердце и нервную систему - со здоровьем могут быть небольшие проблемы.

Лев

Для Львов, по мнению Павла Глобы, наступят поистине удачные дни. Этому будут способствовать и подходящее положение звезд, и покровительство Тигра. Благоприятный период следует использовать по максимуму, не отвлекаясь на малозначимые задачи.

Стрелец

Представителям этого созвездия следует подготовиться к активной и продуктивной деятельности. Астролог говорит, что вы будете завалены работой, и времени на отдых не останется. При этом затраченные силы будут щедро компенсированы материально.