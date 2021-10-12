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Эти знаки Зодиака ждет удача в любви в середине октября: кому точно повезет

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на октябрь говорит о том, что второй месяц осени принесет удачу во многих сферах жизни. Сложные и запутанные ситуации обретут свое решение и многие задачи во второй половине месяца решатся с легкостью.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в романтической сфере в середине октября. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Для этого знака после 11 октября наступит очень романтическое время. Отношения с любимым человеком будут складываться удачно и наладится общение также с друзьями и родственниками. Недостатка в общении Овны испытывать не будут и главное – после небольшой паузы не сильно погружаться в уединение.

Телец

Планеты помогут Тельцам стать лучшей версией себя и наградят харизмой и обаянием. Успехи в общении с противоположным полом во многом будут зависеть от настроения, и его могут подпортить сплетники и завистники. Однако Сатурн поможет преодолеть все неурядицы и обрести гармонию с любимым человеком.

Весы

В ближайшие дни Весам удастся взять контроль над своей жизнью, а особенно – в сфере любви. У семейных представителей этого знака могут быть небольшие проблемы, но решение придет быстро и легко. А вот одинокие Весы могут смело начинать новые серьезные отношения.

Скорпион

Астрологи пророчат Скорпионам встречу с важным человеком в своей жизни. Стоит помнить, что никакие встречи не бывают случайными. Постарайтесь не заболеть болезненной привязанностью к новому человеку, так как она может толкнуть на необдуманные поступки ради счастья. Держите чувства под контролем.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных везунчиков в октябре 2021 года.

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