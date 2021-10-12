Ці знаки зодіаку чекає удача в коханні в середині жовтня: кому точно пощастить

Овен

Для цього знака після 11 жовтня настане дуже романтичний час. Відносини з коханою людиною будуть складатися вдало і налагодиться спілкування також з друзями та родичами. Нестачі в спілкуванні Овни відчувати не будуть і головне – після невеликої паузи не сильно занурюватися в усамітнення.

Телець

Планети допоможуть Тельцям стати кращою версією себе і нагородять харизмою і чарівністю. Успіхи в спілкуванні з протилежною статтю багато в чому будуть залежати від настрою, і його можуть зіпсувати пліткарі й заздрісники. Однак Сатурн допоможе подолати всі негаразди та знайти гармонію з коханою людиною.

Терези

Найближчими днями Терезам вдасться взяти контроль над своїм життям, а особливо – у сфері любові. У сімейних представників цього знака можуть бути невеликі проблеми, але рішення прийде швидко і легко. А ось самотні Терези можуть сміливо починати нові серйозні відносини.

Скорпіон

Астрологи пророкують Скорпіонам зустріч з важливою людиною у своєму житті. Варто пам'ятати, що ніякі зустрічі не бувають випадковими. Постарайтеся не захворіти на хворобливу прихильність до нової людини, оскільки вона може штовхнути на необдумані вчинки заради щастя. Тримайте почуття під контролем.