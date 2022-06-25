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Ці знаки Зодіаку чекає непростий період: хто втратить удачу до середини осені

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Субота 25 червня 2022 07:00
Ці знаки Зодіаку чекає непростий період: хто втратить удачу до середини осені Кому зі знаків Зодіаку Сатурн принесе складний період (Колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Деякі планети в ретроградному Русі здатні впливати на події й те, що відбувається в житті людей, які народилися під певними знаками. Такий вплив є у ретроградного Сатурна, який буде перебувати в ретроградному русі до 23 жовтня.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий період до середини осені. Про це інформує joy-pup.

Близнюки

Найближчі місяці стануть складними в емоційному плані. Зверніть увагу на ваше спілкування з оточуючими. Можуть почати відбуватися речі, про які ви ніколи раніше не говорили вголос. І це спричинить гнів і непорозуміння в оточуючих.

Терези

Вам варто навчитися дисциплінованості в найближчі місяці. Інакше Сатурн пошле вам нові випробування. Навчіться дотримуватися обіцянок і слів, які ви говорите. Прокладіть шлях до своєї мети і йдіть по ньому, не згортаючи та не здаючись. Деяким Терезам положення Сатурна обіцяє поповнення в родині.

Стрілець

Сатурн приготує Стрільцям різні випробування, і не з усіх вони зможуть вийти з позитивним результатом. Можливі незручні ситуації, коли доведеться робити вибір і ніяке рішення не буде задовольняти вас повністю.

Водолій

Не намагайтеся тікати від життя, зобов'язань і роботи. Вам потрібно стійко пройти всі випробування та уроки. Якщо ви прийміть все, чим вам спробує навантажити Сатурн - отримаєте гідну винагороду.

До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку астрологи обіцяють щастя в липні.

А ще ми розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку липень стане місяцем складних випробувань.

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