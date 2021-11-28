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Эти знаки Зодиака ждет фантастическое денежное везение в декабре: Глоба указал на избранных

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 от Павла Глобы расскажет про трех счастливчиков среди знаков Зодиака, которым звезды и планеты будут помогать стать успешнее и богаче. Кому повезет с финансами, бизнесом, карьерой в последнем месяце года, который от нас уходит, - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет Dailyhoro.

Овен

Для вас финансовая сфера жизни станет главной в декабре. Ведь именно в ней, уверен астролог, будет происходить максимум важных и интересных событий.

"Самое главное в декабре это заниматься любимыми делами и не позволять обстоятельствам расстраивать себя", - советует астролог и добавляет, что удача ждет Овнов, способных сохранять спокойствие.

Телец

По мнению астролога, Тельцов в декабре ожидает множество интересных событий. Ваша жизнь может кардинально измениться до конца года.

В деловой сфере вам нужно помнить о принципе "один месяц целый год кормит". Поскольку дела, спланированные сейчас, обретут успех в будущем, станут фундаментом стабильности в следующем году.

Скорпион

В финансовых делах для Скорпиона не будет времени на простой. Астролог рекомендует работать и не жаловаться на усталость, тогда вас точно ждет успех.

"Главный совет на этот декабрь - нужно фокусироваться на настоящем. Важно только то, что происходит конкретно сейчас", - рассказывает Павел Глоба.

Ранее Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, которым в декабре 2021 придется несладко из-за навалившихся проблем и трудностей.

Также астролог предупредила о влиянии на всех нас Меркурия в Стрельце, рассказав, кому это время принесет удачу, а кому трудности.

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Гороскоп