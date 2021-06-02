UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На эти знаки Зодиака свалится богатство в июне 2021: ищите себя среди счастливчиков!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 сулит богатство четырем знакам Зодиака. Астрологи говорят, что представители этих созвездий смогут добиться больших свершений в первый месяц лета благодаря удачному положению звезд и планет.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Овнов ждет неожиданная прибыль со стороны, а вот на рабочем месте будет все стабильно - никаких сверхдоходов. Астрологи говорят, что представители знака Зодиака могут получить выгодное предложение от кого-то из знакомых. Кроме того со временем эта подработка может стать постоянным источником хорошей прибыли.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на дополнительную работу - это отнимет у вас силы и время, но окупится сторицей в виде дополнительного дохода. Астрологи советуют не экономить и тратить деньги на себя, получая от этого массу удовольствия, а деньги еще будут.

Стрелец

У Стрельцов неожиданно даже для них самих резко пойдет вверх карьера - вас заметит начальство и начнет активно продвигать. Результатом конечно же станет повышение заработной платы. Плюсов в этом конечно же много, но и недостатки есть - у вас попросту не останется времени, чтобы тратить заработанное.

Водолей

Водолеи смогут подписать несколько серьезных документов на крупную сумму, что значительно улучит их материальное положение. Правда доведется соблюдать некоторую осторожность и не рисковать понапрасну, в противном случае вместо ожидаемой прибыли вполне можно будет получить убыток.

Ранее астролог рассказала в гороскопе на июнь для всех знаков Зодиака, что их ждет в первый летний месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскоп