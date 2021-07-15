Эти знаки Зодиака станут главными везунчиками августа 2021: проверьте себя в списке избранных!

Гороскоп на август 2021 сулит четырем знакам Зодиака по-настоящему удачное время, когда они смогут реализовать свои мечты, совершить жизненный прорыв и добиться высот в карьере, любви, бизнесе.

Овен

Овна ждет удача с самого начала августа. Особенно удачливы представители знака Зодиака будут на профессиональном поприще, где они смогут сполна реализовать свой потенциал и проявить себя. Уже к середине месяца вы сможете почувствовать, что ваша жизнь изменилась к лучшему. В конце августа Овнам можно смело отправляться в отпуск, чтобы восстановить силы и потенциал.

Весы

В августе Весы смогут впустить в свою жизнь долгожданные перемены. Это может быть смена места жительства, семейного статуса, профессии, места работы. Вас также ждет признание в профессиональной сфере - начальство наконец оценит ваши старания, что непременно выразится в материальном поощрении.

Стрелец

Стрельцы смогут начать реализовывать намеченные уже в начале августа. Астрологи советуют воспользоваться случаем и максимально быстро окончить текущие дела, так как во второй половине месяца могут начаться проблемы дома - скандалы, недопонимания и обиды. Несмотря на это финансовая составляющая жизни будет радовать постоянными денежными поступлениями из самых неожиданных источников.

Козерог

Козерогам предстоит один из самых удачных месяцев. Проблемы и тревоги, которые будут преследовать большинство представителей зодиакального круга, обойдут их стороной. Мудрый Козерог сумеет обойти все сложности, как только они начнут маячить на его жизненном горизонте. Август способствует личностному росту и саморазвитию представителей знака.