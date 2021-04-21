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Эти знаки Зодиака уже скоро накроет денежной удачей: проверьте себя в списке!

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 06:00
Эти знаки Зодиака уже скоро накроет денежной удачей: проверьте себя в списке! Фото: Гороскоп на апрель 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 расскажет, какие знаки Зодиака будут особенно удачливыми до конца этой недели - 25 апреля. Астрологи рассказали про троих избранных, которых совсем скоро накроет денежной удачей.

Об этом пишет ТСН.

Рак

В этот период удачными будут финансовые сделки. Они обещают солидные дивиденды, особенно те, что рассчитанные на длительную перспективу. А вот принимать участие в деловых переговорах лучше не нужно. К ожидаемому результату они не приведут, а драгоценное время отнимут.

Весы

Идеи профессионального свойства, которые в это время придут вам в голову, необходимо не просто запоминать, а тщательнейшим образом записывать. Скоро вы сможете воплотить их в жизнь, и они принесут не только продвижение в профессиональных кругах, но и значительную материальную прибыль.

Скорпион

Не стоит переживать из-за сорвавшегося контракта или нарушения договоренностей, которое может случиться на этой неделе. Вероятно, таким необычным способом судьба готовит представителей знака к гораздо более серьезной сделке.

Ранее Павел Глоба также назвал знаки Зодиака, которые добьются высот в конце апреля.

А украинская таролог рассказала всем знакам Зодиака, что готовят им карты Таро на этой неделе.

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