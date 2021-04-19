Гороскоп Таро на неделю: кому из знаков Зодиака повезет, а кого ждут неприятности

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля по картах Таро расскажет, кого из знаков Зодиака ждут уникальные шансы и везение - на работе, в отношениях, финансах, а кому придется преодолевать ряд трудностей. Подробный прогноз для каждого - читайте ниже в нашем материале.

Овен

На этой неделе не стоит планировать масштабные проекты и покидать "насиженное место" - энергии для стремительного продвижения вперед, увы, будет недостаточно. Сейчас лучше на время замедлиться, затаиться в кругу близких, отдаться любимому хобби и восполнить свои ресурсы.

Телец

Для Тельцов неделя благоприятная - можно не только укрепить завоеванные ранее позиции, создать новую "ячейку общества", но и значительно улучшить свое материальное положение. Однако не ждите манны с неба - ничего просто так к вашим ногам не упадет и придется приложить усилия.

Близнецы

На этой неделе "погода" зависит от вас самих, дорогие Близнецы: насколько вы будете решительны, предприимчивы и активны, настолько и удачливы. Полагайтесь исключительно на себя, свои знания, опыт и прислушивайтесь к собственной интуиции. "Помощь зала" сейчас лучше игнорировать.

Рак

А вот Ракам на этой неделе, прежде чем что-то предпринимать, желательно все тщательно обдумать и взвесить, уделив пристальное внимание мелочам - именно в них может быть сокрыт дьявол! И именно эти - неучтенные мелочи способны повлечь весьма неприятные последствия!

Лев

Львы на этой неделе получат возможность реализовать львиную часть собственных стремлений, особенно тех, которые находятся в социально-профессиональной плоскости. Хороший период для карьерного рывка. А вот в любви, увы, ожидается "штормовое предупреждение".

Дева

Девам придется потрудиться сохранять спокойствие - на этой неделе у вас может все валиться из рук и пробуксовывать. Постарайтесь этот период использовать для раздумий и переоценки ценностей - ваша система где-то дала сбой!

Весы

Весам на этой неделе предстоит много работать. Чтобы не выбиться из сил еще на старте и не сойти с дистанции, постарайтесь грамотно распланировать свое время и четко определить цели. Попытка объять необъятное может привести к плачевным результатам.

Скорпион

Это ваша неделя, Скорпионы! Однако не спешите хлопать в ладоши - в эти семь дней на вас может лечь груз ответственности за судьбы близких людей, которых необходимо поддержать не только словом, но и конкретным делом. Ваши личные дела и наполеоновские планы, поверьте, могут чуть-чуть подождать.

Стрелец

Чтобы не просто оставаться на плаву, но и продвигаться вперед - к намеченным целям, Стрельцам придется проявить фантазию. Увы, привычные модели поведения на этой неделе малоэффективны. Меняйтесь, ищите нетривиальные пути и будьте максимально активны! Только в этом случае удача будет сопутствовать вам.

Козерог

От Козерогов эта неделя потребует максимальную вовлеченность в происходящие вокруг них события. Сидеть на зрительской трибуне и наблюдать за игрой со стороны, увы, не вариант - вам отведена роль полноценного игрока в этом матче! И чем выше ваша активность сейчас, тем дальше вы продвинетесь по жизни.

Водолей

Водолеям на этой неделе желательно бросить все свои силы на укрепление семьи. По возможности, отложите все дела и используйте любую возможность для общения с близкими и любимыми людьми. Не скупитесь на проявление чувств и станьте опорой для своей семьи - сейчас это тот надежный тыл, который необходимо укрепить!

Рыбы

Рыбам желательно провести эту неделю в некотором уединении и сместить акцент внимания с социально-профессиональной сферы на сферу духовную. Уделите время изучению себя и своей души - когда на душе неспокойно и раздирают внутренние противоречия, едва ли можно добиться успеха в работе и любви.