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Ці знаки Здіаку вже скоро накриє грошовою удачею: перевірте себе в списку!

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 06:00
Ці знаки Здіаку вже скоро накриє грошовою удачею: перевірте себе в списку! Фото: Гороскоп на квітень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 розповість, які знаки Зодіаку будуть особливо щасливими до кінця цього тижня - 25 квітня. Астрологи розповіли про трьох обраних, яких зовсім скоро накриє грошовою удачею.

Про це пише ТСН.

Рак

У цей період вдалими будуть фінансові угоди. Вони обіцяють солідні дивіденди, особливо ті, що розраховані на тривалу перспективу. А ось брати участь в ділових переговорах краще не потрібно. До очікуваного результату вони не приведуть, а дорогоцінний час віднімуть.

Терези

Ідеї професійного напрямку, які в цей час прийдуть вам в голову, необхідно не просто запам'ятовувати, а ретельно записувати. Скоро ви зможете втілити їх в життя, і вони принесуть не тільки просування в професійних колах, а й значний матеріальний прибуток.

Скорпіон

Не варто переживати через зірвавшийся контракт або порушення домовленостей, яке може трапитися на цьому тижні. Ймовірно, таким незвичайним способом доля готує представників знака до набагато більш серйозної угоди.

Раніше Павло Глоба також назвав знаки Зодіаку, які доб'ються висот в кінці квітня.

А українська таролог розповіла всім знакам Зодіаку, що готують їм карти Таро на цьому тижні.

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