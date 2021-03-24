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Эти знаки Зодиака оказались в фаворите у планет: названы главные везунчики апреля

Автор: Lite

Гороскоп на апрель говорит о том, что второй месяц весны принесет кардинальные изменения в жизни почти всех представителей зодиакального созвездия. Возможны невероятные приключения, резкая смена статуса в отношениях и почти океан нежности и чувств.

Астрологи назвали главных везунчиков в апреле 2021 года и сообщили, к кому планеты и звезды проявят особенное внимание. Об этом пишет SlovoFraza.

Близнецы

Месяц станет активным и позитивным, расслабляться просто будет некогда. Деловые связи помогут существенно улучшить материальное положение. Ваше врожденное обаяние поможет достичь любых целей, даже корыстных. А вот с близкими будьте терпимее, чтобы настроение месяца не было испорчено.

Лев

Апрель будет очень интересным, но сложным. Все вопросы вашей социальной активности выйдут на первый план. В деловой сфере вы получите власть над людьми. А вот в романтической сфере приготовьтесь к неожиданностям – все станет серьезным, как никогда.

Весы

Середина весны принесет Весам возможность доказать всем, что они могут и умеют зарабатывать деньги. Любое дело принесет прибыль, даже пускай небольшую. Но появится возможность вырасти, как профессионалу и получить прекрасную репутацию и уважение. В романтической сфере ожидайте приятные неожиданности.

Козерог

Козероги начнут стремиться в апреле к полной независимости – как в финансах, так и во всем остальном. Появится просто невероятная сила воли, выдержка в критических ситуациях, а испытания только пойдут во благо. Не забывайте давать отдых своему мозгу, чтобы не сорваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала самое яркое событие этой весной.

А также рассказывали о том, что появился подробный таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на конец марта.

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