Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому конец марта сулит большие перемены
Гороскоп по картам Таро подскажет, какие шансы и возможности их ждут вас еще в этом месяце (до 28 марта), и с какими трудностями придется столкнуться на своем пути.
Тароскоп для всех знаков Зодиака составила для читателей Lite Виктория Павлюченко (Море Тетис)
Овен
Неделя благоприятна для любых начинаний, но психологически сложная для межличностных отношений — повышенная эмоциональность и эксцентричность могут привести к конфликтам. Нежелательно отмахиваться от дел, какими бы мелкими они не казались — все, отложенное в "долгий ящик", впоследствии может обернуться "гирей на ногах" и привести к стагнации.
Телец
Для нервных и нетерпимых к другим Тельцов неделя может оказаться сложной и щедрой на различные конфликтные ситуации. По возможности проведите этот период в уединении или сведите социальную активность к минимуму — так проще будет переждать вереницу событий, чередующих собой приятные с неприятными, совладать с перепадами настроения и избежать травм.
Близнецы
Для Близнецов неделя обещает пройти не просто благоприятно, но и принести успех в любви и межличностных отношениях — общение в большом кругу друзей, новые социальные контакты и ваша активная позиция могут поспособствовать новому карьерному витку и принести финансовую выгоду. Полна неделя и неожиданными событиями, которые могут насторожить, но, как правило, сулят счастливый исход.
Рак
Отличный период как для профессиональной активности, так и для отдыха. Отдыхать лучше на природе — "глоток свежего воздуха" не только насытит ваш организм кислородом, но и новыми идеями, ценными инсайтами, энергией. Главное — избегайте импульсивности и хаотичности: работайте или отдыхайте в размеренном темпе, избегая лишней суеты и беготни во избежание истощения и травм!
Лев
Неделя благоприятна для поездок, путешествий, учебных и развлекательных мероприятий и работы над искоренением вредных привычек. Сейчас — наилучшее время оборвать старые и ненужные связи, сменить опостылевшую работу или уйти от человека, чувства к которому давно умерли. Однако, принимая решение, анализируйте свои истинные побудительные мотивы! В пылу "генеральной уборки" легко можно "выплеснуть с водой и дитя"!
Дева
На этой неделе для Дев может стать актуальной тема альтруизма, и вас может разрывать между желанием помочь всем и вся и соблазном подмять под себя более слабого, беззащитного. Постарайтесь отслеживать эти тенденции и противостоять соблазнам. Этот период желательно прожить с "ровной душой", избегать выяснения отношений и сосредоточиться лишь на хорошо знакомых рабочих процессах. Новые начинания отложите на потом.
Весы
В психологическом плане неделя ожидается сложная — может навалиться обидчивость, злость и чувство безысходности. Постарайтесь противостоять этим состояниям и не обращать свои негативные эмоции вовне — они легко могут проредить ряды друзей, истощить ваши ресурсы и надолго выбить из колеи. Посвятите часть времени молитвенным или медитативным практикам, или чаще бывайте в этот период на природе.
Скорпион
Для деловой и социальной активности неделя откровенно плохая. Самое время сосредоточиться на довершении или продолжении того, что давно начато и хорошо знакомо и не требует больших новаторских усилий. Зато для укрепления тела период весьма благоприятен: можно увеличить физические нагрузки, а заодно и прокачивать силу духа!
Стрелец
Неделя весьма благоприятна для деловых свершений. Однако дозируйте нагрузки и старайтесь в своем плотном графике отыскать время для качественного отдыха. Это поможет сохранить внутренний баланс и целостность. Отдайте предпочтение спокойным видам отдыха и задушевному общению с близкими людьми, желательно на лоне природы. Работу иногда полезно "выпускать из рук"!
Козерог
Неделя располагает к пассивности. Не стоит противиться этой тенденции — ресурсные возможности сейчас весьма скромные и, прежде, нежели "свернуть очередную гору", наберитесь сил!
Источник ресурсов сейчас для вас не в работе, не в социальных победах, а в кругу семьи и в любви. Близкие и любимые люди насытят энергией и укрепят тылы!
Водолей
Неделя подходит для дел, которые не требуют больших временных ресурсов, усилий и обещаний. Постарайтесь прожить эти семь дней в режиме "здесь и сейчас", не пытаясь строить долгосрочные планы и не взваливая на себя груз обязательств. Идти вперед сейчас вы можете только налегке! Легкость должна быть во всем: начиная от общения и заканчивая едой (имеется риск пищевых расстройств и отравления)!
Рыбы
Неделя может оказаться щедрой на нервные срывы. Настроение не стабильно, внутренняя неудовлетворенность жизнью и чрезмерная требовательность к себе и к другим способны надолго вас выбить из колеи. Постарайтесь найти в себе силы противостоять этим разрушительным состояниям, и они окажутся всего лишь "кратковременным дождем", который легко можно переждать, спрятавшись под надежной кроной "семейного древа"!
Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предупредила о важном периоде этой весны.