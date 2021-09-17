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Эти знаки Зодиака накроет волной успеха в октябре 2021: счастливчиков только трое!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, которых в эпицентре осени накроет волной успеха. Эти три везунчика достигнут высот в карьере, делах, финансах.

Кто они, пишет Astrorok.

Дева

Деву ждет карьерный рост и преодоление преград на пути к успеху. Астрологи советуют подойти к этому рационально и взвешенно - при таком условии вам удастся разрешить все имеющиеся проблемы. Энергии и сил хватит, не переживайте.

Весы

Октябрь станет для представителей знака месяцем ярких свершений и неожиданных предложений. Ни от чего не отрекайтесь, иначе будете долго топтаться на месте. Вам предстоит часто куда-то ездить, общаться с новыми людьми и завязывать контакты - коммуникабельность будет вашим залогом успеха этой осенью.

Стрелец

Для вас октябрь будет месяцем перемен и преобразований. Это коснется быта, любви и внешнего образа. Не исключено повышение в должности. Значит, можно рассчитывать на укрепление материального положения. Астрологи советуют меньше критиковать окружающих, бороться со своими недостатками.

Ранее мы также писали, в жизни каких знаков Зодиака в октябре 2021-го может начаться "черная полоса".

Также астролог Арина Артуровна предупредила о приближении Ретроградного Меркурия.

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Гороскоп