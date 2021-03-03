Ці знаки Зодіаку в березні чекають грандіозні зміни: щасливчиків тільки троє!

Гороскоп на березень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі зміни і досягнення в коханні, грошах, кар'єрі. Хто ці щасливчики - читайте далі в нашому матеріалі.

Яким знакам Зодіаку в березні пощастить поміняти своє життя розповіла український астролог Аріна Артуровна.

Телець

У березні ви зможете встановити важливі відносини зі статусними чи важливими людьми. Це час, коли збуваються деякі мрії і надії. З друзями встановлюються теплі довірчі відносини, можлива співпраця з ким-небудь з друзів, також можливі романтичні відносини в дружньому колі.

В цей час ви зможете знайти спонсора або покровителя, який дасть гроші на якийсь проект або для просування стартапу.

Козеріг

Ваші розумові здібності і підприємливість у березні посиляться в рази, будуть легко зав'язуватися контакти і ділові стосунки, підвищиться рухливість. Відмінно будуть складатися організаційні справи.

Березень - сприятливий період для зустрічей, поїздок, відряджень, впровадження нових ідей і розробок, оформлення паперів. Можливо, комусь із близьких чи родичів знадобиться ваша допомога.

Риби

У березні Рибам буде везти у багатьох сферах життя. Можливе здійснення та реалізація ваших планів, мрій і цілей. В цей час можуть з'явитися заступники, спонсори, надійні друзі, які допоможуть вирішити ваші проблеми.

Час сприятливий для організації будь-яких підприємств і заходів, колаборацій, створення і вступу в різного роду акціонерні товариства та громадські організації, що також сприятливо для політики, віддаленої роботи, IT і будь-яких заходів в онлайні.