Знаки Зодиака, которым повезет в амурных делах 30 июля

Любовный гороскоп на 30 июля обещает некоторым знакам Зодиака особенную удачу и расположение. Смотрим пятерку счастливчиков, которым обязательно повезет в любви!

Любовный гороскоп на 30 июля – Овен

Сегодня вы будуте в особенной власти ваших звезд покровителей и в полной мере можете проявить всю сложность упертого характера! А это может помешать Овнам заметить важные шаги примирения со стороны вашей второй половинки. Не позвольте "врожденному" упрямству подвести вас под крайне неприятный конфликт с любимым человеком. Звезды советуют с самого утра предпринять определенные действия. К примеру, если вы повздорили с любимым или возлюбленной, сделайте первым шаг примирения. И обязательно напомните второй половинке, как сильно вы ее любите! Да, вам будет нелегко это сделать! Но подобное действие принесет свои благотворные плоды.

Если вы так и не найдете в себе силы первым сделать важный шаг. Тогда постарайтесь хотя бы не мешать в этом своему любимому или любимой. Пересильте свое самолюбие и чувство гордости!

Овнам 30 июля следует быть "полегче" со своим характером (фото: unsplash.com)

Кроме того, сегодня, 30 июля, у Овнов может выдаться возможность романтического знакомства с очень интересным вам человеком! При этом это может быть личность, которая абсолютно не похожа на людей, с которыми вы привыкли общаться. Не упускайте возможности и не спешите говорить "нет". Присмотритесь, согласитесь на общение или свидание. Звезды обещают, что несмотря на всю "экстравагантность" у вас есть все шансы встретить действительно интересную и многогранную личность, которая будет выгодно вас дополнять!

Любовный гороскоп на 30 июля – Близнецы

Близнецам 30 июля обещает, наконец, долгожданные плоды ваших усилий. Быть может, вы долгое время за кем-то ухаживаете или дожидаетесь определенных знаков внимания. Этот день может подарить вам столь желанный ответ со стороны понравившегося человека. Если вы будете внимательны, то не пропустите ответную реакцию! Обязательно наберитесь смелости и предпринимайте более серьезные шаги. Приглашения на кофе, прогулку на свежем воздухе, поход в кино и т.д. – будьте смелее, энергия звезд обещает вам посодействовать в этом! Главное – ни в коем случае не опускайте рук!

Что касается Близнецов, которые уже находятся в длительных отношениях. Также воспользуйтесь верными подсказками звезд! Этот день лучше провести со своей второй половинкой активно… Или же "умеренно активно". Вместо просмотра сериала или ТВ-шоу на диване, отправьтесь на совместную прогулку или даже пробежку. Ну или хотя бы просмотрите фильм в кинотеатре. Только не сидите на месте в "четырех стенах".

Дело в том, что расположение планеты покровителя (Меркурий) располагает на откровенные разговоры, которые могут преподнести вам приятные сюрпризы и еще больше сблизить вас с любимым человеком. А лучше всего в этом вопросе помогает прогулка на свежем воздухе!

Любовный гороскоп на 30 июля – Рыбы

Рыбы, сегодня вам необходимо наконец разрешить все конфликты, которые могли у вас возникнуть с любимым человеком. Даже самые мелкие проблемы и ссоры пора "закрыть"! Планета покровитель Нептун именно сегодня расположена наиболее благоприятным для вам образом и будет посылать нужную энергию-поддержки. Если "прошляпите" этот шанс, то можете погрязнуть в "вечные споры" еще не на один день! Поэтому в конце июля завершите проблемные вопрос и со спокойно душой и сердцем войдите в новый месяц – август!

Не бойтесь идти на уступки и первыми сказать важные для вашего любимого человека слова. Поверьте, он или она оценит это!

Любовный гороскоп на 30 июля – Скорпион

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам отдать инициативу в отношениях вашей второй половинке. Да, сделать вам это будет непросто. Так как ваше непреодолимое желание быть любимым и в центре внимания захочет взять верх. Но сделайте над собой усилие.

Особенно постарайтесь в этот день устроить романтический ужин со второй половинкой и дать ей возможность выговориться. Не спешите спорить и идти на конфликт. Главное – внимание! 30 июля – вообще "день прогулок". Как и Близнецам, звезды советуют вам отправиться вечером на неспешную прогулку с возлюбленным или возлюбленной. Опять-таки, превратитесь в "ухо", будьте чувствительны к эмоциям и желаниям второй половинки. И вечер превратиться для вас в "сладкую сказку".

Скорпионы, проведите этот день в семейном уюте (фото: unsplash.com)

Также Скорпионы без пары могут рассчитывать на приятное и долгожданное знакомство. Но опять-таки, если вы отодвинете свой эгоцентризм за второй план, то новое знакомство может перерасти в нечто большее. И не просто в парочку свиданий, а в длительные и крепкие отношения. Все зависит исключительно от вас! Либо вы соберете волю в кулак и промолчите там, где это необходимо (поверьте, вы поймете этот момент), либо вновь недолгий период перейдете в режим "в поиске".

Любовный гороскоп на 30 июля – Рак

Раки, вы счастливчики в этот день! И кстати, не только на любовном, но и финансовом фронте. Но это другая история.

Что касается отношений, то вам наконец-то может подвернуться ну очень удачное знакомство, которому вы будете крайне рады. И даже приятно удивлены! Если вы длительный период оказывали кому-то знаки внимания, то именно 30 июля все может решиться в вашу сторону. Только пожалуйста, будьте смелее! Хватайте удачу за хвост сразу же! Не довольствуйтесь временным успехом, а идите напролом!