Знаки Зодіаку, яким пощастить в амурних справах 30 липня

Любовний гороскоп на 30 липня обіцяє деяким знакам Зодіаку особливу удачу і розташування. Дивимося п'ятірку щасливчиків, яким обов'язково пощастить у коханні!

Любовний гороскоп на 30 липня – Овен

Сьогодні ви будуте під пособливою владою ваших зірок покровителів і повною мірою можете проявити всю складність упертого характеру! А це може завадити Овнам помітити важливі кроки примирення з боку вашої другої половинки. Не дозвольте "вродженій" впертості підвести вас під вкрай неприємний конфлікт з коханою людиною. Зірки радять з самого ранку зробити певні дії. Наприклад, якщо ви посварилися з коханим чи коханою, зробіть першим крок примирення. І обов'язково нагадайте другій половинці, як сильно ви її любите! Так, вам буде нелегко це зробити! Але подібна дія принесе свої доброчинні плоди.

Якщо ви так і не знайдете в собі сили першим зробити важливий крок. Тоді постарайтеся хоча б не заважати в цьому своєму коханому чи коханій. Пересильте своє самолюбство і почуття гордості!

Овнам 30 липня слід бути "легше" зі своїм характером (фото: unsplash.com)

Крім того, сьогодні, 30 липня, у Овнів може видатися можливість романтичного знайомства з дуже цікавою вам людиною! При цьому це може бути особа, яка абсолютно не схожа на людей, з якими ви звикли спілкуватися. Не втрачайте можливості і не поспішайте говорити "ні". Придивіться, погодьтеся на спілкування або побачення. Зірки обіцяють, що незважаючи на всю "екстравагантність" у вас є всі шанси зустріти дійсно цікаву і багатогранну особистість, яка буде вигідно вас доповнювати!

Любовний гороскоп на 30 липня – Близнюки

Близнюкам 30 липня обіцяє, нарешті, довгоочікувані плоди ваших зусиль. Бути може, ви довгий час за кимось доглядаєте або чекаєте певних знаків уваги. Цей день може подарувати вам настільки бажану відповідь з боку вподобаної людини. Якщо ви будете уважні, то не пропустіть відповідну реакцію! Обов'язково наберіться сміливості і робіть більш серйозні кроки. Запрошення на каву, прогулянку на свіжому повітрі, похід в кіно і т. д. – будьте сміливіше, енергія зірок обіцяє вам посприяти в цьому! Головне – ні в якому разі не опускайте рук!

Що стосується Близнюків, які вже перебувають у тривалих відносинах. Також скористайтеся вірними підказками зірок! Цей день краще провести зі своєю другою половинкою активно... Або ж "помірно активно". Замість перегляду серіалу або ТБ-шоу на дивані, вийдіть на спільну прогулянку або навіть пробіжку. Ну або хоча б переглянути фільм у кінотеатрі. Тільки не сидіть на місці в "чотирьох стінах".

Справа в тому, що розташування планети покровителя (Меркурій) підштовхує на відверті розмови, які можуть піднести вам приємні сюрпризи і ще більше зблизити вас з коханою людиною. А краще всього в цьому питанні допомагає прогулянка на свіжому повітрі!

Любовний гороскоп на 30 липня – Риби

Риби, сьогодні вам необхідно нарешті вирішити всі конфлікти, які могли виникнути у вас з коханою людиною. Навіть самі дрібні проблеми і сварки пора закрити! Планета-покровитель Нептун саме сьогодні розташована найбільш сприятливим для вас чином і буде посилати потрібну енергію-підтримки. Якщо "прошляпите" цей шанс, то можете загрузнути в "вічні суперечки" ще не на один день! Тому наприкінці липня завершіть проблемні питання і зі спокійною здушею і серцем увійдіть в новий місяць – серпень!

Не бійтеся йти на поступки і першими сказати важливі для вашогї коханої людини слова. Повірте, він чи вона це оцінить!

Любовний гороскоп на 30 липня – Скорпіон

Сьогодні зірки настійно рекомендують вам віддати ініціативу у відносинах вашій другій половинці. Так, зробити це буде непросто. Так як ваше непереборне бажання бути коханим і в центрі уваги захоче взяти верх. Але зробіть над собою зусилля.

Особливо постарайтеся в цей день влаштувати романтичну вечерю з другою половинкою і дати їй можливість виговоритися. Не поспішайте сперечатися і йти на конфлікт. Головне – увага! 30 липня – взагалі "день прогулянок". Як і Близнюкам зірки радять вам відправитися ввечері на неспішну прогулянку з коханим або коханою. Знову-таки, перетворитеся на "вухо", будьте чутливі до емоцій і бажань другої половинки. І вечір перетворитися для вас у "солодку казку".

Скорпіони, проведіть цей день у сімейному затишку (фото: unsplash.com)

Також Скорпіони без пари можуть розраховувати на приємне і довгоочікуване знайомство. Але знову-таки, якщо ви відсуните свій егоцентризм за другий план, то нове знайомство може перерости в щось більше. І не просто у кілька побачень, а в тривалі та міцні відносини. Все залежить виключно від вас! Або ви зберете волю в кулак і промовчите там, де це необхідно (повірте, ви зрозумієте цей момент), або знову недовгий період перейдете в режим "в пошуку".

Любовний гороскоп на 30 липня – Рак

Раки, ви щасливчики в цей день! І до речі, не тільки на любовному, але і фінансовому фронті. Але це інша історія.

Що стосується відносин, то вам нарешті може підвернутися ну дуже вдале знайомство, яким ви будете вкрай раді. І навіть приємно здивовані! Якщо ви тривалий період надавали комусь знаки уваги, то саме 30 липня все може вирішитися в вашу сторону. Тільки будь ласка, будьте сміливіше! Хапайте удачу за хвіст відразу ж! Не задовольняйтеся тимчасовим успіхом, а йдіть напролом!